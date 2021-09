Matías Rossi pegó el portazo en San Juan y escupió toda su bronca contra el Súper TC2000

Matías Rossi fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana del Súper TC2000 en San Juan. Primero, porque ganó la carrera clasificatoria del sábado, y segundo porque este domingo decidió no correr en el Villicum como protesta contra la decisión de los Comisarios Deportivos de aplicarle un recargo de 45 segundos.

A última hora del sábado, las autoridades de la competencia comunicaron la penalización de Rossi por exceder los límites de la pista en reiteradas ocasiones y por no largar a la velocidad correcta.

Por eso en la mañana del domingo el vigente campeón sorprendió a todos al no salir a la pista. Rossi decidió no salir en la prueba de Tanques Llenos y ahí se conoció que tomó la decisión de retirarse del circuito por no coincidir con los Comisarios.

Unas horas después, escupió toda su bronca en las redes sociales. “Gracias por el apoyo incondicional de siempre a Toyota Gazoo Racing y Toyota Argentina. Decidí no largar la final de hoy de Súper TC2000 cuando me pusieron a dedo e injustamente en el P18 (45 segundos de recargo) cuando deberíamos largar en pole después del triunfo de ayer. Gracias a todos ustedes por los mensajes que me mandaron”, escribió en Instagram.

"Los equipos rivales no la hicieron fácil. Algunos directores deportivos creo que jugaron un poco sucio pidiendo controles y limitaciones hacia mí. Eso no me gusta, tienen que ganar en la pista, no pidiendo una excepción de la regla. Uno empieza a saber quién es quién", se había quejado Matías Rossi este sábado, luego de que su participación estuviera en duda por haber regresado recientemente de Brasil, motivo por el que compitió en modo burbuja para mantenerse aislado del resto de sus colegas.