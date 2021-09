Después de tantas pálidas, Barcelona celebra una gran noticia

Ansu Fati está de vuelta. Por fin. El de las inferiores azulgrana regresará a la convocatoria del primer equipo del Barça -para medirse al Levante en el Camp Nou- tras más de 10 meses alejado de los terrenos de juego por un problema en su rodilla.

Los últimos acontecimientos en el entorno azulgrana han provocado que pocos hablen del regreso de Ansu. Aún así, la realidad es que es una noticia que puede dar un giro radical a la dinámica actual del Barça. Los de Ronald Koeman deambulan ante rivales de menor nivel sin dar un ápice de ilusión.

Y eso, si hay alguien en la plantilla que lo puede conseguir es Ansu Fati. El canterano se puso a la afición en el bolsillo gracias a sus espectaculares actuaciones a pesar de su corta edad. Su irrupción fue meteórica. Pasó de jugar en el Juvenil A a hacerlo en el primer equipo de la mano de Ernesto Valverde. Un entrenamiento le bastó al técnico y a sus compañeros para ver que estaban delante de un jugador único, de los que pocas veces se ven.

En su primera temporada, con tan solo 16 años, Ansu ya protagonizó unos números al alcance de muy pocos. En Liga disputó 24 partidos, marcando 7 goles y dando una asistencia. Con Messi la conexión fue instantánea. Leo fue uno de los que más cuidó a Ansu, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Se buscaban. Juntos formaron una delantera ilusionante que se rompió a inicios de la siguiente temporada.

De la felicidad al ostracismo

Ansu arrancó la 20-21 como un cohete. Cuatro goles en siete partidos. Algunos de ellos, claves para conseguir los tres puntos. También marcó en el clásico ante el Real Madrid, donde jugó de delantero centro. Sus registros eran prometedores, pero el partido ante el Betis lo cambió todo.

En una jugada, Fati se dañó el menisco y, aunque intentó seguir, tuvo que ser sustituido. El canterano no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Meses de hospitales, de visitas eternas, de malas noticias, de promesas incumplidas, de partidos desde la grada y de infinitos viajes a Madrid. Todo con un mismo objetivo: volver.

La soledad del lesionado No ha sido nada fácil. Ansu lo ha pasado mal. Obvio. A cualquiera que le arrebatan lo que más quiere, sufre. Pero no se rindió. Eso es la nota positiva de todo este proceso, Ansu ha madurado a pasos agigantados y vuelve con una mentalidad mucho más fuerte. Ha vivido la cara amarga del fútbol.

Lejos quedan ya las especulaciones de si podría jugar ante el PSG. Utópicas parecen ahora si echamos la vista atrás. El canterano no quería correr riesgos. Solo volvería cuando tuviera el visto buenode los servicios médicos y sus sensaciones fueran positivas.

Último paso

Y en este punto se encuentra. Tras varias semanas entrenando con el grupo, entrando poco a poco en los ejercicios y siendo consciente del momento en el que se encontraba, Ansu está a punto de recibir el alta médica. La tendrá este domingo paso previo a ser incluido en la convocatoria ante el Levante.

Regreso controlado

Si el Barcelona no viniera de dos empates, la situación sería mucho mejor pero ante eso Ansu no puede hacer nada. El plan sigue siendo el mismo. Entrar poco a poco. Aunque a Koeman le gustaría que entrase ya y revolucionase el equipo, no se van a correr riesgos. Si ante el Levante la situación es favorable, Ansu debutará. Si no lo es, esperará al siguiente partido. Eso sí, cuando lo haga, prepárense para una gran ovación del público del Camp Nou. Es el nuevo ‘10’ del Barça. El heredero del dorsal de Messi. Hay muchas expectativas puestas en él y Ansu lo sabe. Asume el reto. Está preparadísimo y convencido de que, tras muchos meses de sufrimiento, es el momento de recuperar la felicidad. Ansu sonríe y el Barça… también.