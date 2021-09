Mazepin rompió el silencio y se defendió del escándalo por abuso que revolucionó la Fórmula 1

Nueve meses después de un hecho que desató la polémica y que puso en peligro su debut en la Fórmula 1, Nikita Mazepin, piloto de Haas, rompió el silencio y se defendió de la acusación que le cayó por abuso luego de un video difundido en sus redes sociales.

En el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid, Mazepin aseguró: "Quiero decir que yo no subí ese vídeo y que no eran mis manos las que tocaron a esa mujer de aquella forma".

"Me esperaba las reacciones violentas. El vídeo salió pocos días después de ser confirmado por Haas y fue un día triste. Ahora lo veo como una oportunidad de aprender, de convertirme en una mejor persona. Ahora entiendo la responsabilidad que tiene un piloto de F1, fue una llamada de atención", agregó después.

El tiempo pasó y nada parecer estar muy claro frente a un Mazepin que compartió un video desde sus propias redes sociales, que se responsabilizó y pidió disculpas en aquel momento, pero que ahora niega rotundamente los hechos.

Mazepin, abuso y un video: ¿qué fue lo que pasó?

El 9 de diciembre de 2020, Mazepin fue noticia porque subió un video a sus historias de Instagram, en el que se ve al autor de las imágenes -todo parecía indicar que era él- manoseando a una mujer que va en el asiento trasero del auto, mientras ella trata de evitarlo.

Si bien se especuló con sanciones y hasta de una posible expulsión del equipo, nada ocurrió con Mazepin que ahora volvió a destapar la olla.

Mazepin pidió perdón, pero lo borró

Luego del escándalo, Mazepin volvió a utilizar sus redes sociales para responsabilizarse por sus hechos y pedir disculpas. Sin embargo, tiempo después borró su publicación.

"Me gustaría disculparme por mis acciones recientes tanto en términos de mi propio comportamiento inapropiado como por el hecho de que fue publicado en las redes sociales. Lamento la ofensa que he causado con razón y la vergüenza que he traído al equipo Haas F1. Tengo que mantenerme en un nivel más alto como piloto de Fórmula 1 y reconozco que me he decepcionado a mí mismo y a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto", había escrito en aquel momento.