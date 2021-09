Juan Román Riquelme sorprendió a un jugador de Patronato y se volvió viral

Mientras los equipos realizaban los movimientos precompetitivos pensando en el partido que estaba a punto de comenzar en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, protagonizó un emotivo momento con un delantero de Patronato.

Lo que sucedió fue que Lautaro Comas cumplió uno de sus máximos sueños: conocer a Riquelme. En la transmisión oficial se vio cómo el ídolo de Boca compartió un momento con el joven futbolista (26) y hasta le obsequió una camiseta con el 10 y un "Román" estampado en la espalda.

"No lo puedo creer, me dijo que le mande la mía. Lo amo mucho, de verdad. Nunca dije nada porque no soy esa clase de persona que anda diciendo por todos lados que lo ama mucho", declaró Comas, quien también tiene un tatuaje del ídolo Xeneize, en los pasillos del Estadio Único Madre de Ciudades.

De esta manera, Riquelme cerró un viaje a Paraná lleno de momentos emotivos que sus fanáticos no olvidarán, entre los que se encuentran una ovación al llegar al hotel, su gesto con una mujer mayor y claro que el sueño cumplido de Comas.

La clasificación de Boca y su próximo compromiso

Boca venció a Patronato por penales (4-2) luego de haber empatado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Con la clasificación para semifinales de la Copa Argentina, el plantel de Boca volvió esta madrugada en vuelo chárter desde Santiago del Estero a Buenos Aires y este jueves practicará por la mañana en el predio de Ezeiza para preparar el encuentro de local ante Colón, de Santa Fe, a disputarse el próximo domingo desde las 20.15, en la Bombonera, por la 13ra. fecha de la Liga Profesional.