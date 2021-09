Video: el conmovedor gesto de Riquelme con una abuela santiagueña

Juan Román Riquelme revolucionó la previa del partido de Boca y Patronato por Copa Argentina. El ídolo llegó por la tarde a Santiago del Estero y, al igual que el plantel cuando arribó ayer, salió a saludar a la multitud que se acercó hasta el hotel donde concentran para tener, al menos, una foto del ahora vicepresidente xeneize.

Pero, en medio de la locura, se percató que había una mujer mayor siendo "aplastada" por los hinchas y tuvo un gesto que en minutos se viralizó. Le pidió a un efectivo de la policía que la ayudara a cruzar las vallas y se produjo un momento realmente inolvidable para la fanática.

Quedaron cara a cara, Román la abrazó y le beso la frente, como bendiciéndola. Minutos después, la mujer fue entrevistada y reveló el diálogo que tuvieron: "Me bendecía, me decía 'que dios te bendiga'. Le mostré las uñas. Me llenó de besos. Y yo le decía: 'Que dios te bendiga, hijo'", expresó Sara, de Boca de 82 años. "Hermoso. Dios me ha bendecido y abrazado", dijo en TyC Sports.

Ayer, Marcos Rojo realizó una acción similar aunque recibió más críticas que elogios. Al bajar del colectivo, el defensor le regaló su barbijo a un niño que lloraba desconsolado y eso provocó mucha controversia ya que, para algunos, fue una irresponsabilidad por el momento que atraviesa el país en cuanto a la pandemia.