El pedido de Vettel que podría causar una revolución en la Fórmula 1

El piloto alemán Sebastian Vettel, integrante de la escudería Aston Martin, hizo un pedido muy particular a los dirigentes de la Fórmula 1 que, de ser escuchado, podría causar un cambio histórico en la categoría reina del automovilismo mundial.

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Vettel exigió a la Fórmula 1 que tome "muchas más medidas" para proteger el clima y el medio ambiente, ya que lo que está haciendo ahora mismo "la humanidad probablemente no es suficiente" para garantizar el futuro.

El Mundial puede seguir teniendo su lugar si "aborda y pone en práctica las medidas adecuadas", dijo el tetracampeón del mundo en vísperas de la carrera en Zandvoort. "En su papel de líder tecnológico, la Fórmula 1 puede ser relevante para el futuro", destacó el piloto de Aston Martin. Hasta ahora, dijo, la categoría sólo ha dado el primer paso.

La Fórmula 1 quiere ser neutra en emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Para ello, la competición ha presentado una estrategia a largo plazo. En Zandvoort, los ecologistas habían anunciado protestas contra la carrera, en parte porque el circuito, ubicado en un área de dunas costeras del mar del Norte, atraviesa una reserva natural.

"Lo que estamos haciendo como humanidad probablemente no es suficiente. Y si seguimos así, no tenemos futuro", advirtió Vettel. Por ello, el piloto de 34 años pidió un calendario de carreras "sensato" para que los equipos no viajen de un lado a otro innecesariamente y propuso que la F1 también enseñe a muchas personas que asisten a sus carreras a ser más conscientes respecto al clima y al medio ambiente.

Vettel agregó que no sólo se debe garantizar que la basura de los espectadores acabe en la papelera, sino que es necesario promover que se produzca menos basura. Esta temporada, al finalizar el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el piloto alemán causó un gran revuelo cuando ayudó a limpiar las gradas.