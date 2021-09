La tercera nueva camiseta del Barcelona que volvió loco a los fanáticos

El FC Barcelona ya tiene diseñadas sus tres equipaciones para la temporada 2022-2023, es decir, las que sustituirán a las actuales. Son tres diseños espectaculares, especialmente el de la tercera, y que seguramente tendrán buena aceptación entre los hinchas barcelonistas.

La tercera equipación será la bomba de la colección del Barça para la temporada 2022-23. Sin llegar a dar el paso definitivo, porque Josep Maria Bartomeu consideró muy osado dejar en herencia a otro presidente una camiseta blanca, ésta se acerca a ese color, que no está descartado para futuras colecciones.

En todo caso, el color elegido por Nike y validado por el Barça es el ‘sky grey’, un gris cielo según la paleta de colores de la marca que desde lejos y en conjunto se asemeja a un blanco ‘roto’. Al menos, esa será la sensación que dejará esta equipación, que no será de un blanco nuclear pero que desde lejos o por televisión, que es como lo apreciarán los aficionados, se verá en un tono claro y parecido a este color. Un blanco que un sector de la afición solicita recuperar para alguna equipación del primer equipo porque históricamente el Barça también lo ha lucido. De hecho, sus primeros pantalones eran de ese color y también ha habido camisetas blancas con las que ha jugado el conjunto culé. De hecho, hay alguna foto icónica de Johan Cruyff como jugador culé luciendo una camiseta blanca ante el Aston Villa en la temporada 1977-78.

La tercera equipación del Barça para la temporada 2022-23 será en este tono que ya llama la atención, pero lo que acabará de hacerla espectacular es que llevará una cruz en el centro. El motivo, que representa la Cruz de Sant Jordi que está en el escudo del club en color rojo sobre fondo blanco. Y el argumento en que se ha basado Nike y que aceptó la directiva de Bartomeu para apostar por este motivo es que en el año 1992 -hará 30 años en 2022- el club recibió la distinción por parte de la Generalitat de la Creu de Sant Jordi, siendo presidente Josep Lluís Núñez.

La cruz de la citada camiseta aparece centrada partiendo desde el cuello hacia abajo y el corte se produce a la altura del pecho. Además, es impactante porque las franjas, tanto las horizontales como las verticales, no son uniformes en azul y en grana, como se puede apreciar en la imagen adjunta. Este color ‘sky grey’ es también el de los pantalones y el de las medias, lo que hará que toda la equipación, desde lejos, se asemeje mucho al blanco que no se atrevió a implementar Bartomeu y al que Laporta, en cambio, no le haría ascos.

Laporta elige las de la temporada 2023-24

Más bien al contrario, el actual presidente se hubiese atrevido a incorporarlo sin complejos desde ya en alguna equipación. A partir de la próxima campaña tiene la potestad de hacerlo porque, es importante precisarlo, tanto el diseño de las camisetas de la temporada actual como el de las de la próxima lo validó Bartomeu y no se le puede imputar, ni en lo positivo ni en lo negativo, a Joan Laporta. El actual presidente validará las de la campaña 2023-2024