Sin pelos en la lengua, Koeman reveló el duro cruce que tuvo con Laporta

Los últimos meses han sido muy agitados para el FC Barcelona y en junio la dirigencia comandada por el presidente Joan Laporta tuvo que resolver varios problemas, entre ellos la continuidad del entrenador neerlandés Ronald Koeman, quien en las últimas horas reveló en el documental 'Força Koeman' el duro cruce que tuvo con el mandatario.

Tanto Koeman como su representante, Rob Jansen, sacaron a la luz cómo fueron las conversaciones que tuvieron luego de que Laporta le dijera al DT que se tomaría 15 días para encontrar un entrenador que lo convenciera y que, si no lo encontraba, se quedaría, algo que hizo público en su momento.

Ronald Koeman explicó que “nos habíamos llevado siempre bien. Y entonces, el presidente me dice: 'Todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más'".

Allí, el entrenador reveló qué le respondió al mandatario Blaugrana: "El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije: 'Arréglalo si no me quieres. Hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones'".

Finalmente, Jansen agregó que "era una decisión loca, fundamentada en nada. Basada sólo en sus sensaciones. Una locura. Yo no volví a hablar con Laporta. Pero, afortunadamente, la gente que le rodea contribuyó a que Koeman se quedara. Entonces, el presidente salió ante los medios diciendo que continuarían juntos, que son amigos… esta es la hipocresía del deporte de alto nivel".