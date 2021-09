Fue campeón del mundo con el Boca de Bianchi y entre lágrimas negó un viejo mito de la pelea Palermo-Riquelme

En unos meses se cumplirán 21 años de aquella gesta y todavía siguen saliendo detalles desconocidos a la luz. Boca Juniors venció por 2 a 1 a Real Madrid el 28 de noviembre de 2000 y se consagró campeón de la Copa Intercontinental en un partido que pasó a la historia no sólo por su importancia, sino por las internas que vivó ese equipo.

Recordando aquella gesta el exdefensor Cristian Traverso contó detalles de la interna entre los dos máximos ídolos del club, Juan Román Riquelme y Martín Palermo, revelando detalles desconocidos y negando un viejo mito en torno a lo que sucedió en la previa entre ambos jugadores y el entonces DT Carlos Bianchi.

"Si bien había distancias, no existía eso de 'si estás con aquel, yo no te hablo'. Yo concentraba con Román y jugaba al pool y a las cartas todos los días con Guillermo y Martín. A veces teníamos un colaborador que nos traía comida porque nos agarraba hambre a la noche y venían todos a comer a la habitación. De todos lados. No existía eso de estar divididos. No tiene sentido, si los dos son ídolos", expresó en TyC Sports en el programa en el que trabaja como panelista.

En ese sentido, dio un detalle desconocido sobre cómo comenzó el distanciamiento entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo luego de un rumor que circula hasta la actualidad y que negó totalmente. Siempre se dijo que Palermo le pidió a Bianchi que Guillermo Barros Schelotto jugara de titular ante Real Madrid, por un tema de afinidad, y no Marcelo Delgado, amigo de Riquelme, pero Traverso lo negó rotundamente.

"Eso fue mentira. Martín nunca le pidió a Bianchi eso. A mí me lo contó uno de los integrantes. La historia no fue como algunos quieren que haya sido. Román y el Chelo no volvieron a hablar con los otros porque esas cosas molestan. Por eso digo que, cuando tenés un problema lo tenés que encarar para limpiarlo. Nos perdimos algo de poder seguir siendo lo que éramos", agregó.

El exdefensor se emocionó al recordar los días dorados del Xeneize y agregó que "los dos son ídolos y voy a luchar para que no haya más grieta en el club, así tenga que hacerlo 20 o 30 años más. Tengo la esperanza de que en algún momento los pueda juntar otra vez a todos en el club. Yo sé cómo fue la historia. Sé que los voy a juntar a todos. En algún momento tiene que pasar, porque ya están grandes", concluyó.