Con presencia argentina, empieza con todo la Europa League: horarios y TV

Luego del partido inaugural disputado este miércoles, con victoria como visitante del Legia ante el Spartak, este jueves arranca con todo la fase de grupos de la Europa League, con 15 partidos entre los que habrá presencia argentina, como la de Exequiel Palacios y Lucas Alario en el Bayer Leverkusen, que recibe al Ferencvaros, o la presentación del Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli visitando al Lokomotiv.

La agenda completa

UEFA Europa League

13:45 Bayer Leverkusen vs Ferencvaros ESPN 2

13:45 Lokomotiv vs Olympique de Marsella ESPN 3

16:00 Monaco vs Sturm Graz ESPN 3

16:00 Leicester vs Napoli ESPN 2

Mundial FIFA de Futsal

12:00 Islas Salomón vs Portugal DIRECTV SPORTS / 1616

12:00 Panamá vs Vietnam DIRECTV SPORTS / 1617

14:00 Brasil vs República Checa DIRECTV SPORTS / 1617

14:00 Tailandia vs Marruecos DIRECTV SPORTS / 1616

Boxeo

23:00 Serhii Bohachuck vs Raphael Igbokwe ESPN 2

Vóley femenino - Sudamericano Colombia 2021

19:30 Brasil vs Argentina DIRECTV SPORTS + / 1613

22:00 Perú vs Colombia DIRECTV SPORTS + / 1613

Nascar Camping World Truck Series

22:00 L 2021 Bristol FOX SPORTS 3