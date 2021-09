Bizarrap se inspiró en Lionel Messi y estrenó una canción que es furor mundial

El productor argentino Bizarrap estrenó esta tarde en plataformas digitales su "BZRP Music Session Vol. 44" en colaboración con el reconocido rapero francés MHD que le canta al astro del fútbol moderno Lionel Messi. Como suele ocurrir cada vez que presenta una nueva canción, en apenas una hora superó el millón de visualizaciones y es furor en YouTube en las redes sociales.

"En la capital como Messi, Messi, Messi y merci, merci, merci", canta el invitado en el estribillo para celebrar el desembarco del rosarino a las filas del equipo de la capital francesa. En las imágenes de promoción se lo ve al Biza con la remera que popularizó el futbolista con la leyenda Ici C'Est Paris y al rapero MHD con la de la Selección argentina en su mano.

Y, como si fuera poco, en la última imagen se observa en el reflejo de las gafas del cantante la imagen del "10" al momento de levantar la última Copa América. Considerado uno de los precursores del afro-trap, MHD se convirtió en el primer artista de ese país en participar en una sesión del argentino, que ya tuvo entre los invitados a estrellas como Nicky Jam y Snow Tha Product.

El invitado dejó su marca eufórica en la grabación fiel al estilo con el que logró abrirse lugar en la escena mundial con éxitos como "Afro Trap Part.3 (Champions League)", una canción que se convirtió en todo un himno para los amantes del deporte europeo.

La Letra completa

Un puto clásico

Esta noche voy a hacer un puto clásico (Sí)

(¡Leo!)

Aunque me vuelva asquerosamente rico

No voy a dejar de respetar los códigos

El tipo está loco, pero ya sabes cómo es, lo voy a agarrar de su cadena

Se puede decir que marcamos esta época

Nos quedamos callados y seguimos trabajando

Sin camisa en un catamarán

Mañana al mediodía no pienso salir del hotel

Ya usé el room service

Mañana tengo Session con Biza

Dompe, Möet, estoy por Niza

Hacemos esto contentos

Tendrías que ver mi nuevo juguete, no es un V6

Hace mucho tiempo dejé el 26

Hace mucho tiempo dejé el 26

Distritos 17, 18, 19, 20



En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, gracias)

En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, eh)

¿Quién nos puede echar?

Si a mí nadie me regaló nada

Bailo como Roger Milla en el córner

La M, la H, la D

La M, la H, la D

Estoy en la A, la M, la G

Arriba de un Audi TT

Mis brazos marcados

La baby quiere agacharse

A otro nivel, el flow está afiladísimo

Deberías haber apostado por este caballo

Difícil de atrapar, soy Nicolás Pépé

El arquero está jodido

Los bolsillos llenos de billetes

Los bolsillos explotados de billetes

De todos los colores

Una botella, dos botellas, tres botellas

Me debes dinero, en efectivo

Nada de transferencias bancarias

Encima estoy en el club

Consiguiendo demasiados miles

No me puedes robar, soy un pirata

¿Quién me puede robar? Soy un pirata

"El jefe" como Zidane

Yo cabeceo como Zidane

Quiero el dinero como Zidane

Soy un puto 10 como Zidane

No te muevas de ahí imbécil que estamos



En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, gracias)

En la capital como Messi (Messi, Messi)

No me muevo de la ciudad (Ciudad, ciudad)

Dos, tres millones son agradables (Agradables, agradables)

"Merci, merci, merci" (Merci, merci, eh)



(Messi, Messi, Messi)

(Messi, Messi, Messi)

(Messi, Messi, Messi)