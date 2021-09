Di María emocionó a todos con un desconocido detalle sobre Maradona

Ángel Di María recordó este martes su relación con Diego Armando Maradona, a quien tuvo como DT en la Selección argentina y vivieron juntos el Mundial de Sudáfrica 2010, y tuvo palabras de agradecimiento para el ídolo, quien lo bancó desde un principio pese a muchas críticas que recibía por entonces el jugador.

En diálogo con ESPN, el futbolista del PSG dijo que lo que recuerda del 10 es "todo espectacular", y reconoció que "Diego para mí en el Mundial 2010 era mi como segundo papá, era mi papá dentro de la concentración. Venía todas las noches, se me sentaba en la cama, yo concentraba solo, y se me ponía a hablar, me contaba historias, de Napoli, de todo, se iba por las ramas".

"Se quedaba hora, hora y algo hablando. Me preguntaba de mi familia, me preguntaba de Rosario, sinceramente nunca pensé tener esas posibilidad, esa oportunidad de poder conocerlo más, de tenerlo sentado conmigo" siguió en su relato el Fideo, y agregó que "yo me iba a dormir, estaba acostado para dormirme y aparecía en la pieza, iba por varias piezas, siempre pasaba, pero en la mía se instalaba".

Por otra parte, Di María se mostró agradecido porque "fue uno de los que más me bancó, también esos momentos que me mataban y todo. Siempre lo dije, el Mundial 2010 no fue mi Mundial, yo estaba en el Benfica, era chico, y él me llevó de prepo, me tiró ahí adentro, me bancó a full en todas, pero no había sido mi Mundial·.

"Diego para mí fue todo, porque fue uno de los que me bancó, de los que me metió ahí e hizo que mi nombre sonara por mucho tiempo y a partir de ahí arrancó esa carrera mía en la Selección mayor, y todos los recuerdos que tengo de él de las concentraciones me van a quedar para siempre", concluyó el Fideo.