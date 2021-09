"Sergio Ramos fue una mala idea": la dura sentencia que retumba en París

Sergio Ramos es tema de discusión en París. Su llegada revolucionó el fútbol francés pero hasta el momento no pudo debutar debido a una lesión de la que no logra recuperarse. Según indican desde el club, su presentación no sería antes del 22 de septiembre teniendo en cuenta que Pochettino no quiere correr riesgos.

Ante esto, la afición comienza a perder la paciencia y aparecen duras críticas sobre su contratación. Jérôme Rothen, ex jugador del club parisino, apareció en escena con una frase que retumba en la institución. "Hoy tengo la impresión de que es una mala idea para el PSG. ¿Podrá recuperar su nivel con los dolores que tiene en la pantorrilla? Tengo grandes dudas", expresó sin rodeos.

Jerome Rothen.

Y continuó: "Su lesión en la pantorrilla en el final de su carrera es terrible. Pocas veces podemos recuperarnos adecuadamente. En cuanto el jugador aumente el ritmo, ya sea en los partidos o en los entrenamientos, a lo mejor no puede continuar. Cuando tienes cierta edad, tienes que ir encadenando partidos para encontrar tu mejor nivel".

Para Rothen, el PSG ya cuenta con buenos centrales, por lo que la incorporación de Ramos al equipo, puede generar malestar: "Si te pones en el lugar de Kimpembe y Marquinhos, digo a nivel de calidad individual, ¿son realmente inferiores a Sergio Ramos hoy en día? La respuesta es muy sencilla: no".