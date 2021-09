La dura frase de Koeman contra Laporta que enciende una nueva polémica en Barcelona

Ronald Koeman habló sobre su relación con el presidente Joan Laporta y sorprendió a todos. Tras ser ratificado antes de comenzar la nueva temporada, el técnico afronta su segunda temporada -la última de su contrato-, y en una entrevista con a televisión neerlandesa NOS, apuntó contra el directivo con duras frases que retumban en Barcelona.

"Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que… no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado", disparó sin pelos en la lengua. Y continuó: "Cuando tú, como club, dejas que las cosas funcionen un poco y no tienes claro el futuro de un entrenador, entonces hay especulaciones".

"Creo que siempre debes crear claridad, y si eres tú quien es el entrenador, entonces las cosas no son agradables. Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien" y fue por más: "Gracias a mí, este club tiene futuro". No es la primera vez que Koeman apunta contra Laporta. La semana pasada expresó su malestar por filtrar detalles sobre la renovación de su contrato.

Otro de los trascendidos que hubo fue que desde la directiva del Barça le sugerían a Koeman que le diera minutos a Riqui Puig y Samuel Umtiti, situación que el técnico rechazó. "Hubo dos momentos en los que salieron cosas que no indicaban apoyo para el entrenador. Eso me molestó", expresó.