La foto de la madre de Cristiano Ronaldo que emocionó a todos y se volvió viral tras el regreso al Manchester United

Cristiano Ronaldo inició este sábado su segunda etapa en Manchester United y lo hizo con todo, ya que anotó los dos primeros goles de la goleada por 4 a 1 ante Newcastle, ganándose la ovación del público que copó Old Trafford y que se ilusiona con volver a ver a los Diablos Rojos en lo más alto.

Y en la tribuna del mítico estadio del United estuvo Dolores Aveiro, la madre del futbolista de 36 años, quien no pudo contener las lágrimas luego del primer gol de su hijo, que significó la apertura del marcador cuando se moría el primer tiempo.

La imagen apareció en las redes sociales y se viralizó rápidamente por la carga emotiva de la misma, dejando en claro que este regreso de CR7 al equipo en el que ganó su primera Champions League es algo más que especial tanto para su carrera profesional como para su vida personal.

Dolores Aveiro no aguantó la emoción tras el primer gol de su hijo.

Días atrás, el periodista inglés Piers Morgan escribió una columna en el Daily Mail en la que contó que Dolores Aveiro es una persona tan emotiva que ha llegado a desmayarse en algunos partidos, motivo por el cual el futbolista le ha prohibido presenciar los encuentros más importantes de su carrera.

"Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: 'Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales'", reveló el propio Cristiano sobre el pedido que le hizo a su madre.