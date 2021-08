El sorpresivo anuncio de Novak Djokovic que lamentan los amantes del tenis

Mediante una publicación en las redes sociales, Novak Djokovic anunció que no jugará el Masters 1000 de Cincinnati. El dos veces campeón del certamen explicó los motivos de su ausencia enviando un mensaje directo para los fanáticos que ya lamentan no poder ver al número 1 del mundo en el Western & Southern Open.

"Queridos fans, quería compartir con ustedes que me estoy tomando un poco más de tiempo para recuperarme después de un viaje bastante agotador desde Australia a Tokio. Lamentablemente, eso significa que no estaré listo para competir en Cincinnati este año, así que centraré mi atención en el US Open y pasaré más tiempo con la familia. ¡Nos vemos pronto en Nueva York!", escribió.

Luego de ausentarse en Toronto, Djokovic llegará al último Grand Slam de la temporada con un mes de descanso luego de finalizar su participación en los Juegos Olímpicos el 31 de julio. Durante 2021, el serbio disputó nueve torneos y ganó cinco de ellos, de los cuales tres son de Grand Slam.

Esta será la segunda vez en su carrera que el oriundo de Belgrado no juega ni Toronto ni Cincinnati. La otra ocurrió en 2017 cuando, por un problema en su codo, se perdió desde Wimbledon hasta fin de año.