El urgente pedido de Schwartzman tras superar la primera ronda del US Open

Diego Schwartzman está en la segunda ronda del US Open. El Peque necesitó ajustar su juego para vencer al lituano Ricardas Berankis en sets corridos (7-5, 6-3 y 6-3) y enfrentará en segunda ronda al sudafricano Kevin Anderson (75º). Luego de la victoria, el argentino hizo un análisis de lo sucedido y realizó un urgente pedido.

"Estaría bueno que a la hora de terminar sea obligatorio que se tenga el barbijo para firmar autógrafos y fotos, porque están muy cerca y no solo para cuidarnos a los jugadores, sino que todavía me da un poco de no sé qué después de tantas burbujas y encierros en el último año. Todavía es un poco chocante ver tanta gente, pero también es divertido, está explotado", afirmó.

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con altas temperaturas, el "Peque" aseguró que afronta "una gira terriblemente calurosa", pero que ya está adaptado: "El clima estuvo muy húmedo, no sé si tanto calor porque había un poco de viento, pero sí una humedad terrible. Nunca me cambio el pantalón, pero me lo fui a cambiar porque estaba empapado".

"Cuando salía el sol era más duro", cerró. La mejor raqueta argentina logró su quinto triunfo en primera ronda de US Open. Sus mejores actuaciones se produjeron en 2017 y 2019, cuando llegó hasta los cuartos de final. Bagnis ganó en primer turno con una actuación destacada ante el japonés Taro Daniel en sets corridos por un triple 6-3.