Siguen las quejas por la suspensión de la Maratón Internacional de Mendoza y hay nueva fecha tentativa

El pasado 9 de agosto, la Maratón Internacional de Mendoza anunció la suspensión del tradicional evento, que este año iba a ser el domingo 5 de septiembre, y prometió a los corredores inscriptos que se mantendría su lugar en la competencia para la nueva fecha, para la cual están trabajando arduamente y ya hay algunas certezas.

La suspensión de la MIM fue por pedido expreso del Gobierno provincial, debido al avance de la variante Delta del covid-19, y rápidamente las personas inscriptas comenzaron a manifestar su malestar. Primero, en las redes sociales, dejando comentarios en los perfiles oficiales de la competencia, y luego, ante la falta de respuestas, se comunicaron con MDZ para hacer público los inconvenientes que han tenido por la cancelación de la fecha original y por la incertidumbre sobre cuándo será finalmente.

Luciano B., uno de los corredores inscriptos que se contactó con nosotros, aseguró que "la organización de la carrera, Fundación Filipides, en la cuenta de Instagram donde hay más de 700 reclamos no responde ni interactúa con los participantes, no tenemos fecha de la nueva reprogramación, en mi caso particular aboné entre estadía en la ciudad de Mendoza y pasajes de avión la suma de de $30.000 y ahora debemos cancelar reservas o posponer, reprogramar vuelos".

El anuncio de la suspensión generó malestar en los corredores.

MDZ se comunicó con Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, quien explicó que "cuando pusimos la fecha definitiva del 5 de septiembre, la elegimos de acuerdo al anuncio que había hecho el Gobierno nacional de acuerdo a la vacunación completa, nos dijeron que íbamos a tener más del 55 por ciento de vacunados con el esquema completo en el mes de agosto".

El funcionario asegura que un mes antes de la maratón notaron que no se llegaría a ese porcentaje de población vacunada con las dos dosis. "En ese momento creo que estábamos en un 21%, entonces nos adelantamos a una situación, que una maratón de 10.000 personas requería una mayor cantidad de gente inmunizada, como corresponde con la vacunación completa, para bajar los riesgos, ese fue el motivo real, la lentitud de la vacunación, de un evento que por más protocolos que hagas y que sea al aire libre, que está permitido hasta 1.000 personas, estábamos hablando de 10.000 corredores", en referencia a los 6.500 corredores que ya estaban inscriptos y a los más de 4.000 que estaban en espera, según informó el propio subscretario.

Ante el reclamo de los corredores sobre el hecho de que en Mendoza los eventos deportivos amateur cuentan con público, Chiapetta insistió en que la cantidad de personas es un factor ineludible. "Todos esos eventos están dentro del DNU nacional de las 1.000 personas en espacios abiertos. Acá estamos hablando de 10.000 personas, incluso si no contamos a los que estaban en espera, ya había más de 6.000 inscriptos, que pagaron, esa es la gran diferencia".

Nueva fecha para la MIM

La buena noticia, para terminar con la incertidumbre de los participantes, sobre todo de aquellos que son de otras provincias y han tenido que reprogramar vuelos y reservas hoteleras, es que ya hay una fecha tentativa para la realización de la MIM.

En los próximos días se hará oficial la nueva fecha.

En primer lugar, a través de sus redes sociales, la organización de la competencia informó este miércoles que "en las próximas semanas tendremos confirmación de fecha del Maratón Internacional de Mendoza para este 2021", y el subsecretario de Deportes fue más allá: "La buena noticia es que, estamos pensando en anunciarlo pronto y lo digo porque lo estamos analizando seriamente, se hará el 21 de noviembre, porque ya vamos a tener mayor vacunación, evidentemente para esa fecha vamos a superar el 50 por ciento con el ritmo que hay ahora y vamos a tener mayores garantías de evitar un foco de contagio con un porcentaje interesante de vacunación".

Al respecto, Chiapetta explicó que en los próximos días se anunciará oficialmente dicha fecha ya que "falta coordinar unas cuestiones logísticas del organizador, que lo va a hacer en horas, estamos en comunicación constante, pero lo que sí acordamos es que es una buena fecha para hacerla".

Además del avance de la vacunación, se eligió esa fecha teniendo en cuenta que el 30 de octubre será la Media Maratón Nocturna en la capital mendocina. "Lo coordinamos con capital, por supuesto, y es una media maratón que sirve incluso para los mismo corredores como preparación, no se superponen y eso es clave porque la gente programa todo su año, y la entiendo pero en esta situación sanitaria es muy difícil tener certezas absolutas, por lo tanto se enojan y tienen razón, pero teniendo en cuenta eso al menos no se pisa con ninguna y tienen tiempo de correr las dos si así lo quisieran".

La organización

MDZ se contactó con Enrique Eiras, presidente de la Fundación Filipides, a cargo de la organización de la MIM, quien nos indicó que todas las consultas serían respondidas a través del correo electrónico info@maratondemendoza.com. Por ese medio, nuestro primer intento fue respondido más de 12 horas después y las preguntas enviadas en la mañana de este viernes, entre las que se encontraba si habrá devolución del costo de inscripción a quienes finalmente decidan no correr, a la hora en la que fue publicada esta nota no habían sido respondidas.