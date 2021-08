El aviso de un "galáctico" del PSG que pone a Pochettino entre la espada y la pared

Muchos sueñan con tener un equipo plagado de estrellas, pero no es una tarea sencilla a la hora de elegir quien debe estar en cancha. Y esto es lo que está comenzando a sucederse a Mauricio Pochettino en el PSG. En este mercado llegaron cinco nombres muy fuertes para reforzar un plantel que está plagado de figuras, y aparecen las primeras "molestias".

Gianluigi Donnarumma, arquero que arribó en condición de jugador libre tras consagrarse con la selección de Italia en la última Eurocopa, envió un claro mensaje que pone al DT entre la espada y la pared. "He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar", expresó.

En declaraciones a Corriere dello Sport, aclaró: "La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho. Es una muy buena persona. Nos hemos saludado y somos amigos, así que no hay ningún problema".

Pero el internacional con la Azzurra, que está "muy listo para jugar", dejará las relaciones de amistad a un lado para centrarse en su objetivo: "Darlo todo para ser titular". A corto plazo, Donnarumma busca convertirse en el portero titular de Mauricio Pochettino, pero a largo plazo quiere "llegar a ser el número uno del mundo, y con trabajo y determinación espero conseguirlo".