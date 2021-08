Liverpool volvió a ganar y mantiene la cima de la Premier League

Liverpool, que no tuvo la contundencia necesaria para obtener un resultados más holgado, venció a Bunrley, equipo recién ascendido, por 2 a 0 en el partido que dio inicio hoy a la segunda fecha de la Premier League inglesa, en el que sumó su segundo triunfo consecutivo.



El encuentro se jugó en el estadio de Anfield Road, ante 52.500 espectadores en un ambiente de notable efervescencia y con la emotividad que provocó antes del juego a todo el público entonando el clásico "You’ll never walk alone" (Tu nunca caminarás solo), un himno de la hinchada del club de la ciudad donde nacieron los Beatles.



Los goles fueron marcados por el portugués Diogo Jota a los 18 minutos luego de una asistencia del griego Konstantinos Tsikikas, y el senegalés Sadio Mane a los 68, tras un pase de Trent Alexander-Arnold.



Liverpool en la primera fecha había vencido a Norwich por 3 a 0 y en la tercera jornada jugará nada menos que ante Chelsea, vigente campeón de Europa, el sábado próximo otra vez en Anfield Road, mientras que en la cuarta visitará al Leeds del rosarino Marcelo Bielsa.



Brunley, perdedor en el debut ante Brighton (2-1) tendrá como próximo rival al Leeds, en Turf Moore Stadium el domingo 29, y luego volverá a la ciudad de Liverpool pero para jugar ante Everton en Goodison Park.