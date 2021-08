El video de la Premier League del que hablan todos en las redes sociales

Luego de más de un año y medio con las tribunas vacías por la pandemia de coronavirus, Anfield volvió a abrir sus puertas para recibir a su fanáticos en el partido del Liverpool ante Burnley (2-0) por la segunda jornada de la Premier League.

Los hinchas no defraudaron: coparon las tribunas, tiñeron la jornada de rojo y emocionaron a todos al entonar su tradicional himno. Con las banderas y las bufandas al viento, se volvió a escuchar el 'You'll Never Walk Alone' (nunca caminarás solo).

Sin dudas ha sido uno de los momentos más emotivos desde que comenzó el regreso paulatino de los hinchas a las canchas de todo el mundo.

El regreso del público a las canchas de Argentina

"El regreso de los hinchas al fútbol está cerca. A fines de septiembre volverá el público a las canchas", afirmó Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, en declaraciones a Radio La Red.

"Es una de las cuestiones que tratamos con el jefe de gabinete y la ministra de salud. La idea es comenzar con un aforo determinado que podría ser del 30% y luego gradualmente se irá incrementado a medida que mejore la situación sanitaria", añadió Lammens.