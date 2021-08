El serio problema de Nadal, que le impide continuar jugando

Rafa Nadal anunció este viernes que no volvería a jugar en lo que queda de 2021. El tenista balear decidió parar durante unos meses tras causar baja en los torneos de Toronto y Cincinnati por culpa de unos problemas en el pie que arrastra desde hace años.

Se trata del síndrome de Muller-Weiss, una dolencia muy molesta que puede mermar mucho su rendimiento si no se recupera de forma adecuada.

De este proceso de recuperación ha hablado en 'L'Equipe' el exjefe del departamento de cirugía ortopédica del hospital militar de Vincennes y uno de los médicos de referencia del Tour de Francia, Gilbert Versier.

Para Versier, lo mejor es un tratamiento conservador, ya que la operación acabaría con la carrera deportiva del balear.

"Esta adaptación del pie al suelo se bloquea y el paciente solo podrá caminar. Ya no podrá correr. Es por eso que retrasamos esta intervención y la reservamos para pacientes que son extremadamente dolorosos y que ya ni siquiera pueden caminar correctamente. Este no es el caso de Nadal, por supuesto. Todo lo que sea quirúrgico, la resección de una parte del hueso o el injerto tomando hueso de la pelvis para bloquear la articulación a nivel del pie y eliminar el dolor, ya no permite la práctica de deporte a nivel nivel alto" afirmó el doctor, que explicó que este tipo de dolencia no es habitual en personas jóvenes.