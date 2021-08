El histórico show de Fernando Alonso en las 24 Horas de Le Mans

Fernando Alonso hizo historia en Le Mans. El asturiano, bicampeón del mundo de la Fórmula 1, es el primer piloto en haber rodado con un monoplaza en la mítica pista de las 24 Horas donde, además, ha ganado dos veces. Fue con un RS18, decorado con los colores del equipo Alpine, su actual equipo en la Máxima.

Fue una vuelta de exhibición, sin ni siquiera pensar en tener una referencia de lo que podría hacer un F1 en el gran circuito. "Me encantaría poder ir a máxima velocidad como en la demostración de Abu Dabi en 2020, pero no está en el programa. Es muy especial rodar con un F1 aquí, pero no fue al máximo", expresó al respecto.

Fernando empezó a apretar el acelerador de su coche para dar caza al resto de los Alpine. En las curvas Porsche los adelantó para empezar a rodar primero y el giro terminó en una formación junto a ellos, para escuchar una nueva ovación.

La única referencia de lo que puede hacer un F1 en Le Mans se logró en una simulación que el fallecido piloto francés Anthoine Hubert hizo en 2018, cuando en el simulador rodó con un LMP1 y un F1, marcando 3’01”5 con el F1 y 3’17”5 con el prototipo. El récord de pole en Le Mans está en 3’14”7, con lo cual la diferencia es del orden de un segundo por kilómetro.