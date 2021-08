"Pechito" López va en busca de su gran sueño en el automovilismo

uD835uDC0AuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC2EuD835uDC22, uD835uDC0CuD835uDC22uD835uDC24uD835uDC1E, uD835uDC09uD835uDC28uD835uDC2CuD835uDC1E: uD835uDC02uD835uDC28uD835uDC27uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC2DuD835uDC2EuD835uDC25uD835uDC1AuD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC28uD835uDC27uD835uDC2C uD835uDC1FuD835uDC28uD835uDC2B uD835uDC30uD835uDC22uD835uDC27uD835uDC27uD835uDC22uD835uDC27uD835uDC20! uD835uDC08'uD835uDC26 uD835uDC20uD835uDC25uD835uDC1AuD835uDC1D uD835uDC2DuD835uDC21uD835uDC1AuD835uDC2D uD835uDC02uD835uDC1AuD835uDC2B uD835uDFD5 uD835uDC30uD835uDC28uD835uDC27 uD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC2C uD835uDC1FuD835uDC22uD835uDC2BuD835uDC2CuD835uDC2D uD835uDC2FuD835uDC22uD835uDC1CuD835uDC2DuD835uDC28uD835uDC2BuD835uDC32 uD835uDC30uD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC21 uD835uDC2DuD835uDC21uD835uDC1E uD835uDC27uD835uDC1EuD835uDC30 uD835uDC1CuD835uDC1AuD835uDC2B! uD83DuDCAC



Thanks for your message, Morizo san. uD83DuDE4F



Full comment: https://t.co/zHCoSSySwH pic.twitter.com/zso2EFUIhf