Pella accedió a los octavos de final en Cincinnati

El argentino Guido Pella venció hoy al italiano Fabio Fognini por 6-1 y 7-5 y pasó a la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Cincinnati, que repartirá un total de premios por 3.707.550 dólares y forma parte de la gira sobre cemento previa al US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se llevará a cabo a fin de este mes en Nueva York.



Pella, nacido en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y ubicado en el puesto 93 del ranking mundial de la ATP, cumplió una muy buena labor y se anotó una rutilante victoria contra el talentoso y siempre exigente Fognini (36), luego de 1 hora y 30 minutos de partido que debió haberse desarrollado ayer, pero fue postergado en la víspera por lluvia en varias ocasiones.



De esta manera, Pella, quien tras un inicio de año flojo en que además dio positivo de coronavirus y se perdió gran parte de la temporada, va encontrando su mejor nivel y mira con optimismo el futuro.



Con la victoria, Pella emparejó el historial entre ambos jugadores ante Fognini, debido a que favorecía al italiano por 3-2 tras haberse impuesto en la serie de Copa Davis de 2017 llevada a cabo en el Parque Sarmiento, en el abierto de Australia de 2020 y este año en Ginebra, mientras que el "zurdo" bahiense le había ganado al europeo en San Pablo 2013 y Munich 2017.



El argentino, de 31 años, quien se había presentado en Cincinnati con una victoria sobre el belga David Goffin (19), se medirá en los octavos de final contra el vencedor del cruce de más tarde entre el sudafricano Lloyd Harris (46) o el alemán Alexander Zverev (5), tercer favorito al título del certamen.



El otro argentino que sigue adelante en el torneo, Diego Schwartzman (14), quien le ganó el lunes en la ronda inicial al británico Evans (28) y se presentaba esta noche frente al estadounidense Frances Tiafoe (51), quien anoche superó al francés Ugo Humbert (29) por 7-5 y 7-6 (11-9).



El Masters 1000 de Cincinnati no tiene en su actual edición la atracción máxima del circuito, la presencia del "Big Three" (el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer) y tampoco está el austríaco Dominic Thiem, con una lesión de muñeca.



En el caso de Federer, el fin de semana anunció que volverá a operarse la rodilla derecha y se perderá lo que resta de la temporada, siendo una incógnita su regreso a los 40 años y con un físico desgastado.



El máximo favorito al título es el ruso Daniil Medvedev (2), campeón de la edición 2019 del certamen y también ganador el domingo último del Masters 1000 de Montreal.



El ruso ingresará a jugar directamente en segunda ronda y jugará contra el local Mackenzie McDonald (64), quien eliminó a su compatriota Brandon Nakashima (87).



El segundo cabeza de serie es el griego Stefanos Tsitsipas (4) y el tercero el mencionado alemán "Sascha" Zverev (5), quien reaparece en el circuito tras haber conquistado la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.