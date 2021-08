Sigue la limpieza: Barcelona amenaza con despedir a un peso pesado

El Fútbol Club Barcelona no encuentra paz y cada día que pasa parece sumar un nuevo inconveniente a resolver. Tras la salida de Lionel Messi, máximo ídolo de su historia, el club negoció una nueva reducción salarial con Gerard Piqué y aún no logra hacerlo con el resto de los capitanes, todavía no puede inscribir a Sergio Agüero y ahora amenaza con despedir a un peso pesado.

Según informa el diario catalán Sport, el club está muy molesto con la actitud del defensor francés Samuel Umtiti y le ha dado una semana para que acepte alguna de las ofertas que ha recibido. Si no lo hace, lo despedirán, como ya hicieron con Matheus Fernandes.

Umtiti tiene los días contados.

El defensor nacido en Camerún perdió terreno en las últimas temporadas y el club lo instó a buscarse otro equipo. El zaguero pidió una última oportunidad en la pretemporada y el club se la dio, con la condición de que si seguí sin convencer, aceptaría irse. Así, el DT Ronald Koeman le dio minutos en los dos primeros amistosos, pero finalmente le avisó que no será tenido en cuenta.

Sin embargo Umtiti no cumplió con lo prometido y se sigue resistiendo a dejar el club, con algunas ofertas de la Ligue 1 francesa sobre la mesa. Ante ese escenario, el Barça perdió toda esperanza de llegar a un acuerdo pacífico.

De esta manera, si en los próximos días el zaguero no acepta ninguna de las ofertas que tiene, procederán a despedirlo, algo que seguramente terminará en los tribunales.