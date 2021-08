El inesperado anuncio de Rafael Nadal que preocupa a los amantes del tenis

El tenista español Rafael Nadal, segundo preclasificado, renunció hoy por lesión en un pie al Masters 1000 de Toronto, Canadá, en el que debía debutar mañana ante el sudafricano Lloyd Harris. "He tenido este problema durante un par de meses. No es una situación feliz, es difícil, pero así son las cosas hoy", dijo el campeón defensor, en declaraciones a la página oficial del ATP Tour.

"Necesito regresar y mejorar. Para mí lo más importante es disfrutar jugando al tenis. Hoy, con este dolor, no puedo disfrutarlo, y realmente no creo que tenga la oportunidad de luchar por las cosas por las que realmente necesito luchar", agregó. La lesión en el pie izquierdo obligó a Nadal, actual número 4 del mundo, a perderse Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un revés para Nadal que había dejado Washington con la esperanza de una mejoría en el pie que no se ha confirmado y no se atreve a dar un pronóstico sobre si se ve o no en el US Open: "No sé qué planes tengo. Voy a comprobar qué pasa. Lo principal ahora es que no puedo jugar aquí, algo por lo que me siento mal. Probablemente en los próximos días sabremos más".

El zurdo de 35 años regresó la semana pasada en el Citi Open en Washington. Ganó en la primera vuelta en tres sets ante el local Jack Sock y perdió en tercera ronda justamente con Harris. El también español Feliciano López reemplazará a Nadal en el cuadro como lucky loser.