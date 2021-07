A qué hora y cómo ver en vivo el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

La agenda de este domingo tiene como gran protagonista al Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Lewis Hamilton, vigente campeón mundial, aseguró en la previa que irá en busca de la victoria para acercarse al líder indiscutido, Max Verstappen.

Verstappen saldrá primero tras lograr ayer la "pole position" por tercera vez consecutiva de la temporada luego de las logradas en Francia y en el GP de Estiria.

El GP de Austria, novena fecha del año que se correrá a 71 vueltas sobre el circuito Red Bull Ring de Spielberg, comenzará a las 10 (hora de Argentina) y será transmitido por Star Action.

Además de la F1, habrá fútbol argentino: se disputa una nueva fecha de la Primera Nacional que sigue definiendo al selecto grupo que competirá por los ascensos a la Liga Profesional.

Agenda completa

DOMINGO 04 DE JULIO

F1 - GP DE AUSTRIA

10:00 Carrera DIRECTV GO STAR ACTION

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

10:30 San Lorenzo vs Rosario Central

13:30 Boca vs Independiente

PRIMERA NACIONAL

15:00 Güemes vs Almagro

15:00 Deportivo Morón vs Santamarina

15:00 Quilmes vs Almirante Brown

15:10 Ferro vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS

15:30 All Boys vs Atlético Rafaela

15:30 Instituto vs San Martín SJ

15:30 Deportivo Maipú vs Belgrano DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

15:30 Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown

17:10 Tigre vs Nueva Chicago TYC SPORTS

19:00 Alvarado vs Chacarita

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Evelin Bermúdez vs Tamara Demarco TYC SPORTS

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

23:30 Los Ángeles Galaxy vs Kasnas City

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

07:50 Etapa 9 ESPN 3

TOP RACE

10:00 Carrera TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Chapecoense vs Bahía

16:00 Flamengo vs Fluminense

16:00 Sport Recife vs Palmeiras

18:15 Ceará vs Juventude

18:15 Cuiabá vs Atlético Mineiro

18:15 Sao Paulo vs Bragantino

20:30 Gremio vs Atlético-GO

TEST MATCH

10:00 Inglaterra vs Estados Unidos ESPN

ATLETISMO - DIAMOND LEAGUE

11:00 Estocolmo TYC SPORTS PLAY

RALLYCROSS: CARX

13:30 Buenos Aires DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

CLASIFICACIÓN WORLD CUP

14:00 Uruguay vs Argentina XV ESPN 2

PRIMERA D

15:00 Argentino de Rosario vs Juventud Unida

15:00 Defensores de Cambaceres vs Central Ballester

15:00 Liniers vs Deportivo Paraguayo

15:00 Lugano vs Sportivo Barracas

ELIMINATORIAS - MUNDIAL DE FÚTBOL PLAYA

13:30 Tercer y cuarto puesto DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1611

15:00 Final DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1611

PRIMERA C

15:30 Atlas vs El Porvenir

15:30 Claypole vs Excursionistas

15:30 Dock Sud vs Alem

15:30 Lamadrid vs San Martín Burzaco

15:30 Ituzaingó vs Argentino de Merlo

15:30 Laferrere vs Berazategui

15:30 Midland vs Deportivo Español

15:30 Real Pilar vs Central Córdoba

15:30 Victoriano Arena vs Sportivo Italiano

MAJOR LEAGUE RUGBY

19:00 Toronto Arrows vs Old Glory DC

23:00 LA Giltinis vs NOLA Gold DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

ESPORTS

20:00 CSF1 Racing DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 New York Mets VS New York Yankees ESPN 3