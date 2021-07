Nació otro Lionel Messi: el particular homenaje de un hincha brasileño

El fanatismo por un deportista puede llegar a límites insospechados. El fútbol, por ser el más popular de todos los deportes, presenta un sinnúmero de casos. Y el de este brasileño fanático de Lionel Messi, a pesar de ser uno más en la lista, no deja de sorprender.

La señal TyC Sports, compartió una particular historia que se viralizó. Es que llamó la atención la aparición de un amante del astro argentino, con su hijo en brazos, en la concentración de la Selección Argentina. Pero además, en sus manos, tenía una especie de certificado de nacimiento donde mostraba que ese niño se llamaba Lionel Messi Gomes Ciqueira.

"Messi es un genio, el mejor de todos. Un ídolo", dijo el hombre visiblemente emocionado y cuando le preguntaron sobre qué opinó su pareja cuando le dijo que quería nombrar a su hijo como al jugador de la Selección Argentina, remarcó que "a ella no le gusta el fútbol, pero me apoyó en la decisión". Una muestra más, de que el amor de Messi no tiene fronteras.