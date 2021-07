Los Pumas inician su gira por Europa con un ajustado triunfo ante Rumania

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, le ganó este sábado a Rumania, 24 a 17, en el partido que dio comienzo a la gira internacional por Europa, que contempla además dos enfrentamientos con Gales. El encuentro se llevó a cabo en el Stadionu National Arcul de Triumfl de Bucarest y al término del primer tiempo los argentinos se imponían 17 a 9.

Fue un encuentro cargado de imprecisiones, dejando en claro la falta de ritmo por parte de ambos seleccionados. Argentina siempre propuso más que su rival, pero cometió varios errores en el manejo de la pelota y en la toma de decisiones, los cuales mantuvieron la paridad en el tanteador durante todo el encuentro.

Los dirigidos por Mario Ledesma marcaron cuatro tries por intermedio de Rodrigo Bruni, Santiago Cordero, Juan Martín González y un try penal. En los próximos sábados, el seleccionado argentino se enfrentará en dos oportunidades a Gales, que en la jornada del sábado también logró una victoria.

Formaciones:

LOS PUMAS: 1- Facundo Gigena, 2- Julián Montoya (C), 3- Enrique Pieretto; 4- Marcos Kremer, 5- Tomás Lavanini; 6- Pablo Matera, 7- Francisco Gorrissen, 8- Rodrigo Bruni; 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez; 11- Juan Imhoff, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Bautista Delguy; 15- Santiago Cordero.

Ingresaron: 16- Facundo Bosch, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Santiago Medrano, 19- Facundo Isa, 20- Juan Martín González, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Domingo Miotti, 23- Juan Cruz Mallía.

RUMANIA: 1. Alexandru Savin, 2. Eugen Capatana, 3. Alexandru Tarus, 4. Florian Rosu, 5. Adrian Motoc, 6. Cristi Chirica, 7. Cristi Boboc, 8. Andre Gorin C, 9. Gabriel Rupanu, 10. Daniel Plai, 11. Nicolas Onutu, 12. Alexandru Bucur, 13. Taylor Gontineac, 14. Ionut Dumitru, 15. Ionel Melinte

Ingresaron: 16. Florin Bardasu, 17. Ionel Badiu, 18. Vasile Balan, 19. Marius Antonescu, 20. Mihai Macovei, 21. Vlad Neculau, 22. Florin Surugiu, 23. Robert Neagu.

Puntos en el Primer Tiempo: 4´Penal de Ionel Melinte (R), 14´ Try de Rodrigo Bruni (LP), 22´ Penal de Ionel Melinte (R), 23´ Try de Santiago Cordero (LP), 31´ Penal de de Ionel Melinte (R), 35´ Try Penal (LP).

Puntos en el Segundo Tiempo: 6´ Try de Eugen Capatana (R), 21´ Penal de Ionel Melinte (R), 33´ Try de Juan Martín González convertido por Domingo Miotti (LP).