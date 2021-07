La fuerte reflexión de Novak Djokovic tras los abandonos de Simone Biles

Novak Djokovic lanzó una suerte de contramensaje al expresar que la presión es un privilegio, en pleno debate después de que la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de retirarse de dos pruebas haya puesto en primer plano el impacto de la presión sobre la salud mental de los atletas.

"Obviamente no voy a decir que soy capaz de aislarme de todo el ruido mediático que existe en torno a mí y mis opciones de ganar en este evento olímpico. Lo veo, lo escucho, lo percibo y sé que está ahí, pero con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismos de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo, y no como algo que puede destruirme", expresó.

Y continuó: "Siento que la presión es un privilegio y que sin ella no existiría el deporte profesional. Los que queremos estar en la cima debemos aprender a lidiar con eso, tanto dentro como fuera de la cancha". Nole es uno de los jugadores que medita diariamente y contó que incluso en momentos decisivos, como la final de Roland Garros, tuvo una voz negativa muy potente en su cabeza.

El balcánico, que busca el único trofeo grande que no posee en su vitrina, agregó: "Creo haber adquirido la experiencia necesaria para mentalizarme cuando entro en la cancha para poder desplegar mi mejor tenis". En cuanto al debate generado por Biles, dijo: "No existe un manual para eso. Nadie nace con esa habilidad, que se desarrolla con el tiempo".

Estas declaraciones tienen lugar en el medio de los Juegos de Tokio justo cuando el mundo quedó conmocionado porque Simone Biles no participó de la final por equipos y el shock aumentó tras su decisión de no defender el título en la definición individual.