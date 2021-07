PSG recibió una pésima noticia sobre Sergio Ramos a días de la Supercopa de Francia

El defensor español de París Saint Germain, Sergio Ramos, sufrió este martes un lesión en el sóleo del muslo izquierdo y no será de la partida en la Supercopa de Francia frente a Lille, el próximo domingo en Tel Aviv, Israel. Ramos sufrió la lesión la semana pasada en un entrenamiento y la confirmación llegó hoy cuando salió la nómina del amistoso contra Sevilla de España.

El excentral de Real Madrid venía trabajando progresivamente luego de diferentes complicaciones físicas y su recaída se produjo a días del inicio oficial de una nueva temporada, según informaron desde PSG. Ramos, de 36 años, firmó un contrato hasta junio del 2023 con el club parisino luego de irse libre de la "Casa Blanca" de Madrid.

Sergio Ramos llegó al PSG para ser titular indiscutible en la zaga. De hecho, el club le quitó el dorsal a Thilo Kehrer, que tenía el cuatro, para dárselo al sevillano. Un gesto que demuestra la importancia que tendrá en el Parque de los Príncipes el ex del Real Madrid.

Tanto el staff médico del PSG como Pochettino no quieren forzar con Ramos para prevenir una lesión que le impida estar a punto para el arranque de la Ligue 1. La temporada pasada arrastró varias lesiones que no le permitieron afrontar los partidos decisivos con el Real Madrid. Por ello, no quieren forzar lo más mínimo y solo le dará minutos cuando sus molestias no persistan.