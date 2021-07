La curiosa confesión de Schwartzman después de su triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio

Diego Schwartzman consiguió un triunfazo luego de un trabajado partido ante Tomas Machac, a quien venció por 6-4 y 7-5 en dos horas de juego en Tokio 2020. Con la clasificación para los octavos de final bajo el brazo, el Peque habló con la transmisión argentina y lanzó una curiosa confesión.

Es que el tenista argentino se mostró sorprendido por "la agresividad que tuvo" Machac, y confesó que sólo lo conocía de "ver videos en YouTube".

"Eso juega en contra porque no sabés qué tiro tiene cuando va perdiendo. Me sorprendió la agresividad que tuvo, me ganó muchos puntos", reconoció Schwartzman, único singlista argentino que sigue en carrera en Tokio 2020 después de las eliminaciones de Francisco Cerúndolo, Federico Coria y Facundo Bagnis en primera ronda.

"Fue difícil. Había arrancado agresivo y sólido antes de la lluvia, pero después las condiciones fueron totalmente distintas, con sol y mucho calor. Me costó mucho quebrarle, creo que estuve un poco pasivo, y el partido se fue alargando", sentenció el Peque al canal TyC Sports.