Turf: el favorito Macklin ganó el Santo Patrono Santiago a lo bueno

El turf mendocino ofreció hoy una nueva edición del tradicional Clásico Santo Patrono Santiago, la carrera de caballos más importante del calendario. La jornada contó con un clima fabuloso y más allá de que no se permitió el ingreso de público en general, se redondeó una muy buena tarde. A la victoria de Macklin en el clásico le faltaron los gritos de la tribuna, eso está claro. Pero lo más importante es que volvió a correrse la gran carrera del oeste de Argentina (en 2019 no se había disputado a raíz de la pandemia) y que su ganador demostró ser un gran caballo.

En la previa de la estelar competencia, Macklin estaba señalado como el gran candidato. El pensionista de Ramón Abrales había ganado en gran forma el Clásico Vendimia de este año y llegaba listo para demostrar todo su poderío. El hijo de Master Of Hounds contaba con muchos avales, pero también enfrentaba a un lote por demás peligroso. El cordobés Global Poderoso, el sanjuanino Elmaestrodelarte y el local Pulpinello asomaban como sus grandes enemigos.

La prueba se largó cerca de las 17 (hoy no hubo atrasos, otro motivo para celebrar). De arranque fueron el sanjuanino Constanzo y la buena de Wedding Dubai quienes salieron decididos a marcar el ritmo de la carrera. A todo esto Macklin corría cerca del quinto puesto, con Global Poderoso y Elmaestrodelarte siempre muy cerca de su posición.

En el ingreso al opuesto no hubo grandes variantes. La punta seguía siendo de Constanzo y Wedding Dubai, mientras Darth Vader los controlaba de cerca y Macklin comenzaba a pedir pista. En el palo de los 600 metros Darth Vader pasó a comandar y Macklin se ubicó muy cerca del nuevo puntero dispuesto a “liquidar” el pleito.

Cuando pisaron la recta Darth Vader intentó la disparada, pero a los pocos metros Macklin ya cargaba sobre su posición. Venía muy fuerte el conducido por Daniel Gómez y pasó de largo para encomendarse al disco más destacado de su corta y efectiva campaña.

Los últimos 200 metros fueron un paseo de Macklin desplegando sus alas y volando hacia la línea de sentencia. El segundo lugar de la prueba fue para Global Poderoso, quien en larga atropellada pudo arribar a cuatro cuerpos del ganador. Mientras que el tercer lugar fue para Elmaestrodelarte (llegó a cuatro cuerpos y medio de Global Poderoso). Cuarto quedó Darth Vader (de gran carrera) y quinta fue la sensacional Wedding Dubai (se enfrentó contra los bravos de verdad y por supuesto corrió como una leona).

.

Daniel Gómez celebra el triunfo.

Macklin, que terminó pagando $ 4,80 a ganador (una fortuna), empleó el excelente tiempo de 2’ 15” 4/5 para 2200 metros.

El ganador le dio el cuarto triunfo en un Santo Patrono Santiago al jinete Daniel Gómez, quien lo corrió al milímetro y mostró toda su jerarquía para este tipo de contiendas.

Lo de Abrales, entrenador de Macklin, siempre es muy bueno. Tiene una gran experiencia el querido Ramón y además cuenta con un gran equipo de trabajo. Ha ganado topo tipo de carreras, pero seguramente esta de Macklin en el Santiago será una de las más recordadas. Sobre todo por la solvencia con la que ganó su pupilo.

Párrafo final para toda la gente linda de la caballeriza Don Cristóbal, quienes merecían ampliamente un triunfo de estas características. Los López son una familia que vive las carreras de caballos intensamente y siempre están apoyando al turf de la provincia. Felicitaciones por Macklin y por esta victoria inolvidable del Santo Patrono Santiago.

Clásico corto

En el clásico de velocidad los aplausos fueron para King Ruler. El pupilo de Franco Stirpa puso en alto los prestigiosos colores de la caballeriza La Gran Fortuna ganando una prueba por demás destacada. Excelente atropellada del hijo de Roman Ruler que fue conducido al milímetro por Sergio Fernández.

La milla para Quintin

Quintin Stripes fue el gran ganador del clásico de la milla, otra carrera donde había varios “cucos”. El hijo de Equal Stripes se impuso por uno y medio cuerpos al bravo sanjuanino More Easy y desató la alegría de nuestros amigos de la caballeriza La Verde. Excelente victoria de un caballo que tiene un gran futuro por delante. Párrafo final para su cuida Andrés Coria, quien siempre logra que sus pupilos hagan muy buenos papeles. Y también para Cristian López, que continúa demostrando toda su vigencia.

Las cuadreras

El primer clásico cuadrero fue para el puntano Cicatriz (conducido por Fabio Riquelme). Mientras que en el cierre de la jornada llegó la victoria de Fast Forward, quien conducido por “Beto” Zapata se impuso en el Clásico “Francisco Zapata” realizado en homenaje al padre del jockey. Un momento muy emocionante para Roberto Zapata y también para el cuida Alberto Búccaro, otro que gana mucho.

El crack del día

La chapa de figura de la jornada quedará hoy en menos del jockey Sergio Fabián Fernández, quien se dio el lujo de redondear un brillante póquer de victorias. Arrancó con Santo Say (del cual además es cuidador) y siguió con Mojito Bay (que reprisó con todo), Oriental Dubai (otro que pinta para bueno) y King Ruler. Gran tarde para un gran profesional.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 8 de agosto.

Resultados de la jornada

1ra carrera

Premio: “COPA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD” - (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA MONDRIAN 55 N. Aguirre

2° DUNCANITA 56 J. Cano 1 ½ cpos

3° COLUMBUS PRINCESS 57 G. Tempesti 2 ½ cpos

4° ADYRA 53 F. Campos 2 cpos

5° EVERLIGHT 55 W. Escudero 2 ½ cpos

U° SOLAMENTE TOP 55 J. Gómez 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,40. Dividendo de la Combinada: $ 131,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 32,55. Dividendo de la Trifecta: $ 913,90. Tiempo: 1’ 26” 1/5. Por: Flesh For Fantasy y Alemana Gulch, de 8 años. Cuidador: J. Stocco. Stud: Los Los Regugios.

2da carrera

Premio: “TERCO ESPÍA - (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOL NEGRO 59 S. Calderón

2° EUCLIDIANA 58 J. E. Alves S. 1 cpo

U° MASCHERANO CATCHER 58 R. Zapata 4 cpos

No corrieron: (1) MARCHESA; (2) REE TOMADA. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Tiempo: 18” 2/5. Cuidador: J. C. Ollarce. Stud: Sol. Enemigo El Relator / Noticias de Turf.

3ra carrera

Premio: “UTTA - OSPAT” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SANTO SAY 57 S. Fernández

2° AIRE PURO 55 J. Cano 2 cpos

3° CARLOS MOLTRA 55 G. Tempesti ¾ cpo

4° FARAÓN JOY 57 D. Gómez 1 ½ cpos

5° BAUTY MAN 53 F. Campos 2 cpos

6° STRIKE FORCE 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

7° MUSCULANDO 55 W. Escudero ½ cpo

8° BEST CRACK 57 C. López 2 cpos

U° EVO AFORTUNADO 57 S. Quinteros 8 cpos

No corrieron: (3) GLORIOUS RECIT, (9) COFFEE KING. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 51,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 25,45. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 19” 4/5. Por: Ramsay y La Santa María, de 5 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Don Andrés. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

4ta carrera

Premio: “CAP D’ANTIBES” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MOJITO BAY 58 S. Fernández

2° SEMBRADOR POÉTICO 58 R. Zapata 1 cpo

U° LICHA FIRST 60 O. Flores 4 ½ cpos

No corrieron: (4) ÚLTIMO LEGENDARIO . Dividendo del Ganador: $ 1,60. Tiempo: 32” 2/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: El Negro Oscar. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5ta carrera

Premio: “HECHICERO” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CORTITO 58 N. Aguirre 58

2° AUCA ONIX 59 M. Junco 1 cpo

3° PANTERA 60 L. Escudero 3 cpos

(*) PASOLINI 58 S. Quinteros

(*) Dio por tierra a su jinete a metros de la largada.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 25. Tiempo: 17” 1/5. Cuidador: C. Rocha. Stud: Leprechaun.

6ta carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ” – (Extraoficial) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ORIENTAL DUBAI 57 S. Fernández

2° VERSO TOP 55 W. Escudero 3 cpos

3° EL COLMO 57 J. E. Alves S. 4 cpos

4° STORM TITLE 55 N. Aguirre 2 ½ cpos

5° BRANNISTER 56 J. Cano 2 ½ cpos

6° MENEAO RYE 57 C. López hocico

7° VINO TINTO RUNNER 56 J. Luna ½ cbza

8° MALAIKAN 55 F. Campos ½ cbza

9° MAKYMAN 55 F. Campos ½ cpo

10° LISBON 54 J. Gómez 17 cpos

11° SUPERMAN 57 F. Quinteros 4 cpos

U° PENUCHO 55 D. Ledesma s/ aprec.

No corrieron: (7ª) ORFEBRE JOY. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 10,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 38,15. Dividendo de la Trifecta: $ 1.342,38. Tiempo: 1’ 24” 4/5. Por: E. Dubai y Octet, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: De Tal Palo. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7ma carrera

Clásico: “171° ANIVERSARIO DPTO LA PAZ” - (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CICATRIZ 58 F. Riquelme

2° DON CIPRIANO 58 J. E. Alves S. 2 cpos

3° PSYCHOLOGIST 58 R. Zapata ½ cpo

U° HANDICOP BRIAN 59 A. Miranda 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Dividendo de la Combinada: $ 20,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,70. Dividendo de la Trifecta: $ 231,40. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: A. Gómez. Stud: Cristo de la Quebrada (San Luis). Sport de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” – (Cat. Interior) - 1100 metros

1° KING RULER 60 S. Fernández

2° TAQUÍN DORADO 60 J. Gómez 1 ½ cpos

3° DOÑA MANUELA INC 57 G. Tempesti ¾ cpo

4° VAPORETTO INC 60 D. Gómez 2 ½ cpos

5° EN CUESTIÓN 60 A. Miranda ¾ cpo

6° SEATTLE BAR 60 C. López 1 cpo

7° THE COUNTRY 60 D. Ledesma pczo

8° URBAN LEGEND 60 W. Escudero 1 ½ cpos

9° CAOS PLANAR 59.5 J. E. Alves S. ¾ cpo

10° CARRY CITY 60 F. Quinteros 2 cpos

U° EOLIA CAT 60 R. Padilla 1 ½ cpos

No corrieron: (5) SINAN. Dividendo del Ganador: $ 9,90. Dividendo de la Combinada: $ 323,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 216,30. Dividendo de la Trifecta: $ 4.204,85. Tiempo: 1’ 5” 4/5. Por: Roman Ruler y Kali Marshall, de 7 años. Cuidador: F. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna.

9na carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUINTIN STRIPES 60 C. López

2° MORE EASY 60.5 N. Riveros 1 ½ cpos

3° DON RAYITO 60.5 G. Calvente hocico

4° MARCUS TRAIANUS 60.6 G. García ½ cpo

5° SEBI MORO 60.5 D. Gómez 1 ½ cpo

6° BRUJITA LIZARDI 57.5 J. Gómez 3 cpos

7° WILD MASTER 60.5 J. Cano 1 ½ cpos

8° CAZCABEL 60.5 D. Ledesma 3 cpos

9° SEATTLE KEY 60.5 S. Fernández 1 ½ cpos

U° EMMA COUNTY 57.5 J. E. Alves S. 2 cpos

No corrieron: (3) FALL AWAY. Dividendo del Ganador: $ 10,45. Dividendo de la Combinada: $ 231,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 80,85. Dividendo de la Trifecta: $ 1.342,90. Tiempo: 1’ 36” 3/5. Por: Equal Stripes y Queendom, de 4 años. Cuidador: A. Coria. Stud: La Verde.

10ma carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO” – (Cat. Interior) - 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MACKLIN 61 D. Gómez

2° GLOBAL PODEROSO 61 G. Calvente 4 cpos

3° ELMAESTRODELARTE 61 J. C. Noriega 4 ½ cpos

4° DARTH VADER 61 F. Quinteros pczo

5° WEDDING DUBAI 58 N. Aguirre 3 cpos

6° VERTICAL DUBAI 61 W. Escudero ½ cpo

7° VIO VECES 61 C. López 1 cpo

8° PINDARIANO 61 G, Tempesti 3 ½ cpos

9° PULPINELLO 61 S. Fernández 1 cpo

10° OPTIMIST BOY 61 J. E. Alves S. 3 cpos

11° CRUZADO DE OLVIDO 60 G. García 8 cpos

12° THE LAST ILUSION 61 J. Cano 1 cpo

U° CONSTANZO 61 C. González 4 cpos

No corrieron: (9) SUBAN EL VOLUMEN. Dividendo del Ganador: $ 4,80. Dividendo de la Combinada: $ 32. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,35. Dividendo de la Trifecta: $ 67,50. Tiempo: 2’ 15” 4/5. Por: Master Of Hounds y Soy Celta, de 5 años. Cuidador: R. Abralez. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera

Clásico: “FRANCISCO ZAPATA” - (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FAST FORWARD 58 R. Zapata

2° BENNY GOODMAN 59 A. Miranda 3 cpos

U° TALENTO FRANCÉS 60 E. Flores 1 ½ cpos

No corrieron: (3) DI TOMASSO. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Tiempo: 21” 4/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.