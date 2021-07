Turismo Carretera: el revés que podrían sufrir Moriatis, De Benedictis y Santero

Los días pasan y el tiempo pasa para la llegada de la próxima fecha del Turismo Carretera. Para la carrera especial que la categoría desarrollará el domingo 1º de agosto hay una gran pregunta. ¿Se perderán dicho compromiso los pilotos sancionados? La respuesta es más sí que no. Existe una gran probabilidad que Juan Bautista De Bendictis, Emanuel Moriatis y Julián Santero no estén presentes en la tierra sanjuanina.

Quienes están suspendidos provisoriamente luego de lo ocurrido en la carrera de Concordia todavía no fueron citados. Recordemos que la sanción que recibieron no es apelable y por lo tanto deberán esperar que la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC se expida al respecto. El organismo, a diferencia de la CDA que tiene un periodo de 30 días para hacerlo, no tiene fecha límite. Se puede tomar todo el tiempo que sea necesario.

La CAF en otro tema

La CAF de la Asociación Corredores Turismo Carretera, según fuentes confiables, no tiene pensado citar a ninguno de los tres pilotos para el próximo martes 27 de julio. Para esa jornada la CAF citó a Claudio Garofalo y solo tratará ese tema. Siguiendo el hilo del procedimiento las cuentas están más que claras. El piloto de Necochea, el de Lanús y el mendocino van camino a mirarla por televisión.

Moriatis vs De Benedictis

La CAF tiene mucho material sobre lo sucedido en la zona de la técnica entre Emanuel y Juan Bautista luego de la final de Concordia. Todo eso les será mostrado cuando tengan que presentarse. Los diferentes videos recolectados, vistos en varias oportunidades por dirigentes de la ACTC y miembros de la CAF, comprometen a otras personas que se metieron en el revuelo y que les podría caber también una sanción.