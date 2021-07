Leandro Pompilio le hizo un reclamo a Riquelme y hay clima caliente en Boca

Leandro Pompilio, hijo de Pedro, expresidente de Boca y vicepresidente durante el mandato de Mauricio Macri, le pegó a la actual dirigencia del Xeneize tras el escándalo ocurrido en Brasil luego de la eliminación por penales ante Atlético Mineiro en octavos de la Libertadores. "Tendría que haber viajado Riquelme. Con él ahí, la historia hubiera sido otra. Domínguez lo respeta, no hace mucho dijo que era la cara de la Copa Libertadores" comenzó expresando en diálogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Luego, agregó: "Si hoy fuera presidente de Boca y veo a Cascini y Bermúdez a las piñas y a todos los dirigentes que estuvieron comprometidos, les pido la renuncia y también sanciono a los jugadores. Fue una locura lo que hicieron, un papelón. Yo no puedo permitir que mis dirigentes se peleen así, yo tengo que tratar de calmar a mis jugadores. Es lamentable ver lo que hizo Cascini, un empleado del club no puede actuar así. Te robaron, perdiste y bueno, tuviste la chance de ganar por penales y perdiste. Hacé todo lo que quieras en el vestuario, revoleá lo que quieras, pero no el papelón que hicimos. Ver las imágenes de Cascini, como empleado del Club, pegándole una trompada a un seguridad... ¡es una locura! Él está dando esa imagen del Consejo de Fútbol de Boca".

Pompilio también imaginó cómo hubiera actuado su padre, Pedro, si era presidente de Boca en este escenario: "Él tenía peso en AFA y en Conmebol, era una persona respetada, todo el mundo lo respetaba. Hoy lo que veo es que nadie respeta a nadie. Si le anulaban el gol, como se lo anularon en la Bombonera, hubiera ido fuerte contra la Conmebol. Con público hubiera sido una masacre, porque uno como hincha está caliente".

Leandro Pompilio le pegó a Riquelme: "Tendría que haber viajado a Brasil"

"Yo tengo aprecio por Román, pero la verdad es que tendría que haber viajado como vicepresidente del club, como el presidente no viajó... Creo que la historia hubiera sido otra. Domínguez es una persona que lo respeta. Imaginate que dijo que era la cara de la Copa Libertadores".

"Creo que a partir de esto hay que hacer algunos cambios y reestructurar algunas cuestiones, porque esto viene muy mal desde arriba. Si la cabeza está mal, el resto es un desastre. Me parece que hay jugadores y gente que ya no tendrían que estar más en el club, porque las imágenes lo dicen todo y somos el hazme reír de todo el mundo. El presidente tendrá que tomar las decisiones que no tomó hasta ahora. Saquemos las caretas que acá el único que toma decisiones es Riquelme, para mí el presidente es él", finalizó.