Pratto, campeón con River en Madrid y ante Boca, le puso un sorpresivo puntaje a Gallardo

Lucas Pratto habló de cómo quedó su relación con el DT de River, Marcelo Gallardo, y en qué momento consideró que necesitaba un cambio de aire.

El día en que Pratto decidió que debía irse de River

“Había pasado un partido de Copa Libertadores en el que el global fue 8-2, yo había jugado solamente cuatro minutos…”, relató Pratto, en relación a la serie entre River y Nacional por los cuartos de final de la anterior edición, en la que el Millonario se impuso por 2-0 en la ida y 6-2 en Uruguay.

“Cuando un equipo gana por una diferencia de cinco y vos que sos el tercer, cuarto o quinto delantero, y sos tan importante para lo que es la estructura, por lo que te dicen, y jugás solamente cuatro minutos… Es un poco como ‘Lucas vas a tener esta poca cantidad de tiempo’ y entonces tomás la decisión”, explicó el delantero.

“Es muy fácil decir Lucas se fue antes de una semifinal o un clásico cuando te fuiste dos o tres semanas antes de eso, y cuando jugabas solamente cuatro minutos. Es algo que se caía un poco de maduro”, manifestó Pratto y aseguró: “No me quisieron comunicar en la cara que no me iban a tener en cuenta”.

¿Qué puntaje le pone hoy Pratto a su relación con Gallardo?

Por último, consultado sobre qué número le pondría a su relación con Gallardo del 1 al 10, Pratto respondió: “Un cinco”.

“Es una persona que me ayudó mucho, también valoro a él como entrenador y cómo me ayudó cuando estuve como jugador de River”, cerró Pratto sobre su vínculo con Gallardo.