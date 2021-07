El subcampeón del mundo con Argentina que se retira por una dura lesión

Ezequiel Garay confirmó su retiro del fútbol profesional. El defensor subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial de Brasil 2014 dio a conocer la noticia con una conmovedora carta que compartió en sus redes sociales.

En su escrito, Garay revela que desde hace tres años lucha contra una dura lesión diagnosticada como “cuadro clínico de coxastrosis (hip arthritis) izquierda, por alteración del cartílago de la cadera por constitución desde nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto”.

Por ese motivo, y por otra lesión sufrida en 2020, Garay tomó la decisión de colgar los botines. "Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera", señaló.

La carta completa de Ezequiel Garay

Y el momento llegó...

Hoy, día dieciséis de julio del 2021, me despido de mi carrera como jugador de fútbol profesional.

Debo reconocer que me hubiese gustado y estaba convencido de que mi retirada sería más tarde, pero no pudo ser.

Desde hace tres años, llevo en silencio (junto a un equipo médico) luchando e intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente: “Cuadro clínico de coxastrosis (hip arthritis) izquierda, por alteración del cartílago de la cadera por constitución desde nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto” .

Dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel. Pero solo tenía un único objetivo: disfrutar de mi pasión, rivalizar y entregar alegría a toda una afición.

En febrero del 2020, se sumó otra grave lesión de la que me fui recuperado y lo conseguí, hasta tal punto de negociar con varios clubs para mi vuelta. No puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo.

Comprometerse es una palabra que hay que cumplir, y mi compromiso tan solo sería cobrar dinero a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos no los jugaría por mi problema.

Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera.

Orgulloso de lo que he hecho hasta el momento, agradecido a cada club del que he formado parte y a la selección Argentina.

Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo, me han hecho grande, feliz, he aprendido, llorado y reído. Aficiones que me hicieron saber lo que es la emoción, disfrutar junto a ellos. Y, por supuesto, una de mis vitaminas imprescindibles en todo este recorrido: mi mujer e hijos.

Gracias a todos, estaré eternamente agradecido por tanto.

Hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión.

Ezequiel Garay.