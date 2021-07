La frase de Sergio Hernández sobre Facundo Campazzo que alertó a los argentinos

Sergio Hernández, el entrenador del seleccionado argentino de básquet, habló hoy luego de una seguidilla de partidos amistosos que no dejaron buenas sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre sus declaraciones, dejó una frase sobre Facundo Campazzo que alertó a los fanáticos.

Luego de las derrotas consecutivas ante Australia, Nigeria y Estados Unidos, Oveja Hernández señaló: "Nos quedó un sabor de boca feo, porque no nos gusta vernos dominados, y estamos con una sensación de deuda. Pero, a la vez, sabemos que podemos darlo vuelta. Recordemos que antes de China también nos costó mucho".

"Parece que el argentino necesita un partido oficial para rendir al máximo y acá no vinimos a eso, a competir. Vinimos a entrenar el ritmo, la dinámica, a respetar este ADN que buscamos, a lograr una agresividad defensiva y a tener la mejor posible ocupación de espacios. No a ganar", continuó Hernández.

La frase sobre Facundo Campazzo

"El miedo a no repetir lo del 2019 no debe existir, porque no sé por qué deberíamos repetir lo del Mundial", aseguró Hernández. Y alertó: "No dejemos que esas sensaciones nos quiten el disfrutar de este grupo, de ver a (Facundo) Campazzo, de presenciar los últimos partidos profesionales de la vida de Scola, de una Selección que verá debutar a chicos de 20 años".

Argentina en los Juegos Olímpicos

Argentina, subcampeón mundial, no tendrá un grupo sencillo en la cita olímpica debido a que en el C estará junto con España -campeón del mundo-, Eslovenia -campeón de Europa- y Japón -organizador-.

Con respecto a esto, Hernández aseguró: "No tengo dudas de que el equipo va a jugar bien en los Juegos Olímpicos. No sé si alcanzará para ganar, aunque en realidad ningún equipo lo sabe, pero no tengo miedo de ir a unos Juegos Olímpicos, por cómo estamos hoy. Confío mucho en el equipo".

"Nosotros no tenemos margen de error, porque no somos potencia, como Eslovenia, Lituania, Serbia o España, que se pueden dar el lujo de jugar seis puntos y ganar. Nosotros tenemos que jugar 10 puntos. Al 90% de los equipos, te diría al 100%, no le vamos a ganar si no jugamos 10 puntos", adelantó el DT.

Argentina debutará el 26 de julio en los Juegos Olímpicos frente a Eslovenia, a la 1.30 hora de nuestro país, luego continuará el 29 (España, a las 9) y el 1 de agosto (Japón, a la 1.40).