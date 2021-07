Paredes reveló detalles de la charla que conmovió al mundo del fútbol

El mediocampista del seleccionado argentino Leandro Paredes contó hoy que "nunca" vio tan contento a Lionel Messi desde que son compañeros como lo observó el sábado luego del título de la Copa América contra Brasil en Río de Janeiro, y reveló detalles de la charla que tuvo con Neymar en las escaleras del Maracaná, una de las imágenes más importantes luego del encuentro.

"Me fui al vestuario a buscar mi teléfono y me encontré con un mensaje tuyo diciéndome que me esperaba en el pasillo para charlar y cambiar la remera", contó sobre su compañero de París Saint Germain en diálogo con TyC Sports.

Y detalló: "No hablamos de la final cuando nos sentamos, nos contamos qué hicimos estos días, qué íbamos a hacer en las vacaciones, con la familia, y nada del partido. La imagen muestra la clase de personas humildes que son Neymar y Lionel (Messi), que después de un partido así se sientan a charlar".

Paredes, que al igual que el resto del grupo se mostró fanático de Messi, sostuvo que "era importante para todos" ser parte del proceso que lo lleve al astro a sacarse la espina de sumar su primer título en la mayor: "Nunca vi a Messi así de contento después del título y durante los 45 días. Vivimos un viaje de egresados, soñado, y encima les ganamos a todos".

"Todos los argentinos queríamos que Messi sea campeón con la selección. Estar con él y compartir el equipo fue increíble para todos. Queríamos ayudarlo. Los últimos 30 segundos del partido me quedaron grabados, queríamos que lo terminen de una", se sinceró y confió que se tatuó la Copa América en el tobillo izquierdo porque fue "una promesa" en la previa del certamen.