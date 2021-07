El exabrupto de Oscar Ruggeri en vivo que se volvió viral tras la consagración de Argentina

Anoche Argentina venció a Brasil por 1 a 0 con gol de Ángel Di María y se consagró campeón de la Copa América después de 28 años de sequía. Luego del partido, Oscar Ruggeri protagonizó un exabrupto en vivo.

“¿Neymar no había dicho que quería a Argentina en la final? Ahí tenés a la Argentina”, lanzó en una primera instancia en la transmisión de ESPN.

En medio de los festejos de jugadores e hinchas, Daniel Arcucci recordó que “se había hablado de la posibilidad oficial de un partido entre el ganador de la Copa América y el de la Eurocopa”, dando lugar a un nuevo compromiso para la Selección.

Automáticamente, Ruggeri respondió casi con nostalgia: "Qué lindo". Pero eso no fue todo. El exdefensor no se dio cuenta de que tenía su micrófono prendido y exclamó: “Vamos los tanos mañana, eh. Lo único que falta es que no alentemos a los tanos, hay que cortarse los hue...”, en relación al cruce entre Italia e Inglaterra en la Eurocopa.

Fue el Pollo Vignolo quien tuvo que advertirle: "Estamos en vivo, eh". “Está el vivo de Agüero y el vivo de Ruggeri”, bromeó el Pollo. “Los tanos con Inglaterra, ¿qué querés que hagamos?”, se justificó el Cabezón ante otro momento que protagonizó y que se convirtió en viral.