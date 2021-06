En Barcelona están anonadados con el equipo que había planificado Xavi

Víctor Font desveló, en una conversación con Gerard Romero en su cuenta de Twitch, algunos detalles del Barça que estaba planificando con Xavi Hernández . Una de las primeras medidas que tenían pensadas era hablar con Leo para explicarle el proyecto deportivo.

Una de las claves que dio el excandidato es que Xavi iba a seguir contando con la columna vertebral de jugadores de la casa. Busquets, Jordi Alba, Piqué y Sergi Roberto no se movían y se iba a hacer todo lo posible para que siguiera Messi. Griezmann también se quedaba.

"Teníamos la plantilla configurada y ni Depay ni Wignaldum entraban en esa planificación", ha explicado.

Al que sí que hubieran incorporado es al Kun Aguero. "El Kun era parte del plan. Habíamos establecido contacto, había relación, y él también sabía de la necesidad de que bajara las pretensiones".

Otro de los fichajes urgentes era Eric Garcia, al que Font ya habría incorporado hace unos meses cuando se abrió el mercado de invierno. Entonces no pudo ser porque no había unanimidad entre los precandidatos.

"Eric también formaba parte del proyecto Se contaba mucho con la gente de casa, queríamos redoblar la apuesta con gente como Riqui Puig y había un par más de fichajes más que queríamos hacer. Uno era un lateral izquierdo, pero como ya explicamos fichajes como Haaland y Mbappé no eran posibles".

De ahí que Font, a diferencia de Laporta, no hable de cambio de ciclo. "Esto quedaba en manos de la dirección deportiva. Sí que es verdad que había que buscar salida a algunos jugadores, pero lo que era imprescindible era bajar la masa salarial. Xavi contaba con Piqué, Alba, Busquets y Sergi Roberto. Quería rodear a esos futbolistas de gente joven y nuevos jugadores".

Otro aspecto a mejorar era la preparación física. "La apuesta de Xavi era un tema de liderazgo y de convencer a los jugadores. Quería tener a jugadores con buen tono físico, aquellos jugadores que no pudieran presionar no iban a jugar por mucho nombre que tuvieran. No se podían hacer grandes fichajes, así que la planificación pasaba por combinar gente experimentada con gente más joven. Tono físico y meritocracia con una idea de fútbol cruyffista".