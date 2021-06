¿Sigue el circo? J Balvin desafió a Canelo Álvarez a pelear y este aceptó, pero...

El circo montado en Miami por Floyd Mayweather y Logan Paul sigue haciendo ruido, ya que el exboxeador y el youtuber se hicieron con una fortuna armando un show que decepcionó a los millones de espectadores que masticaron bronca tras la exhibición a ocho rounds en la que no pasó absolutamente nada.

En medio de ese ruido, el reggaetonero J Balvin se animó a desafiar al mexicano Saúl Canelo Álvarez a través de las redes sociales y revolucionó todo con la respuesta del boxeador y el intercambio entre ambos.

"Ya que veo gente haciendo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se dé conmigo un par de madrazos que con una mano lo recibo", disparó el músico a través de Instagram.

La respuesta del tapatío no se hizo esperar, sorprendiendo a todos al aceptar el reto del colombiano y redoblando la apuesta: "Acabo de escuchar la historia de mi hermanito, José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue", lanzó Canelo.

El músico no se esperaba tal reacción del boxeador y terminó acobardándose. "Era un chiste, yo no pensaba que Canelo me fuera a responder. Yo no me puedo permitir que me dé una pela con los ojos cerrados y que yo elija la mano. Yo voy a seguir con la música. Muchas gracias, hermano", cerró J Balvin.