Scaloni, molesto por Armani y sorprendido por lo que pasará en Colombia

La Selección argentina visitará mañana a Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y el el entrenador LIonel Scaloni habló en conferencia de prensa. Allí manifestó su malestar por la situación del arquero de River, Franco Armani, expresó su sorpresa por lo que pasará mañana en Barranquilla y no confirmó el equipo.



El entrenador argentino confesó que "molesta bastante" la situación del arquero Franco Armani, que no pudo viajar a Colombia por haber dado positivo de covid-19 aún después de su contagio el pasado 15 de mayo.

"Sabemos que no tiene posibilidad de contagiar a nadie y que incluso ya ha jugado con su equipo pero hoy no podemos contar con él. Es una situación compleja porque el jugador quiere estar y esta situación no le está haciendo bien a su cabeza. No sabemos cuándo podrá estar apto para jugar, es un problema que esperamos que se pueda resolver cuanto antes", afirmó.



Luego, se mostró sorprendido por el hecho de que mañana en Barranquilla se juegue con público en las tribunas: "Mucho no tengo para decir. Tomarán las medidas necesarias, pero no deja de ser extraño porque se está viviendo un momento sanitario complicado. Esperemos que se tomen las medidas por la salud de los que van a la cancha y todos los que estamos ahí".

Con respecto a la celebración de la Copa América, que tuvo varias polémicas en torno a su organización, con jugadores que pusieron en duda su participación, manifestó que "sabemos lo que saben todos. Que por ahora se juega. El grupo está consciente de eso y nada más. No hay mucho para agregar. Mañana tenemos un partido y después estaremos con las luces para lo que venga".

Finalmente, no confirmó el equipo para el partido de este martes y explicó que "el equipo casi lo tengo definido pero todavía nos queda el entrenamiento de esta tarde para valorar a dos jugadores. Hasta la tarde no lo voy a tener cien por cien confirmado".