Sergio Romero reconoció un llamado de Boca y habló de su regreso a la Selección argentina: ¿se dará?

El arquero argentino Sergio Romero, quien se acaba de desvincular del Manchester United, admitió este sábado que seguirá jugando al fútbol pensando en una posible vuelta a la Selección nacional, donde estuvo hasta la previa del Mundial de Rusia 2018 cuando por una lesión leve Jorge Sampaoli decidió desafectarlo.

"Seguiré jugando al fútbol pensando en la Selección. Es un orgullo vestir la camiseta de nuestro país, te marca a fuego", comentó el arquero en una entrevista con el campeón del mundo en 1978, Ubaldo Matildo Fillol, en su cuenta de Instagram. "Estar parado en fila para escuchar el himno argentino es todo, vas por tu patria. Yo espero volver y que el arco de la Selección me espere para mi regreso", deseó.

Sin embargo, la realidad por ahora es diferente, ya que Romero quedó libre de Manchester United, de Inglaterra, y no consiguió demasiado rodaje en los últimos ocho años. Además, el arco argentino tiene a Franco Armani, figura de River Plate, Agustín Marchesín (Porto, de Portugal) y a Emiliano Martínez (Aston Villa, de Inglaterra) por delante.

Chiquito se refirió al seleccionador actual, Lionel Scaloni, y aseguró que "esa ilusión nunca se fue. Yo trabajo día a día para volver. Ese es mi objetivo. Todavía me gustaría saber por qué no estoy".

Romero, uno de los integrantes del subcampeonato mundial de Argentina en Brasil 2014, con la recordada actuación en los penales frente a Países Bajos, nunca se asentó en Manchester United, club al que llegó en 2015.

"Quedé libre del United, y estamos trabajando para ver dónde ir a jugar. Gracias a Dios tengo varias ofertas en Europa. Como ahora está la Copa América y la Eurocopa, y varios equipos están cambiando incluso de técnicos, estamos viendo. Pero el United me comunicó que era jugador libre", contó en diálogo con Fillol.

"Los clubes que preguntaron son todos en Europa, vamos a ver cuál es la mejor opción. Si es Inglaterra o Italia, ya conocemos. Y si es España será una nueva experiencia. Pero también hay que ver lo de mis hijas, que ya son grandes", continuó.



Finalmente, Romero reveló haber recibido llamados de Boca y Racing, club del que salió, pero no para este mercado de pases. "La única vez que Boca preguntó por mí fue con Guillermo, que me llamó. Y la última vez que Racing preguntó, en Racing estaba de manager Milito. Lo que se habló ahora de este periodo es todo mentira", relató.

"Siempre me han dicho que Racing es mi casa, y así lo siento. No necesito que me lo digan. Pero nadie se me acercó, ni me dijo te queremos o te ofrecemos esto. Es todo mentira. Las veces que escuché a Blanco decir que si Romero vuelve es por amor al club, lo dice él porque a mí no me llamó", concluyó el arquero.