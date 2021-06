Un campeón del mundo habló de Lionel Scaloni

El exfutbolista Oscar Garré, campeón del mundo en 1986, consideró hoy que la Selección Argentina "está atravesando un lógico recambio generacional" y que por eso al técnico Lionel Scaloni "no le queda otra que probar jugadores en esta Copa América”.



En diálogo con Radio Télam, Garré opinó que "como producto de la pandemia, es lógico que el entrenador no pueda probar jugadores en partidos amistosos, así que no le queda otra que ensayar en esta Copa América y en las Eliminatorias".



"De todos modos, la Argentina siempre es candidato. En cualquier torneo en el que compita. Son tiempos que no son lógicos pero hay que ser realistas. Creo que es bueno este recambio generacional. Algunos ya han tenido su etapa y dejaron su huella: Messi, Di María, el Kun Agüero. Todo tiene un ciclo y hay que mirar hacia adelante. Yo creo que Argentina va a estar bien con estos nuevos jugadores que está promoviendo", agregó el exdefensor.



Garré recordó la hazaña lograda hace 35 años en el Mundial de México 86 de la mano de Carlos Bilardo como técnico y Diego Maradona como la máxima figura de un seleccionado que consiguió la última copa del mundo para la Argentina.



"A medida que van pasando los años uno se pone más sentimental y valoramos más lo que se logró. La gente te lo hace sentir", admitió Garré, al tiempo que lamentó que excompañeros de aquel Mundial como el "Tata" Brown, el propio Diego y José Luis Cuciuffo "se hayan ido tan temprano".



"Un poco contribuimos a que el fútbol argentino sea lo que es ahora. En nuestra época estábamos todos vestidos de cualquier manera, era todo más humilde. Hoy tenemos predio, contratos de otro nivel, buena indumentaria, y creo que un poquito de todo eso es gracias a nosotros", sostuvo Garré.