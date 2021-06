Di María le dio una gran noticia a Scaloni y a la Selección argentina

La Selección Argentina ya prepara el partido decisivo del sábado contra Ecuador, para ver si se mete entre los cuatro mejores de la Copa América, y el entrenador, Lionel Scaloni, ya tendría la buena noticia de que podrá contar con Ángel Di María.

Selección Argentina: la evolución de Di María y Romero

El Fideo, uno de los históricos de la Selección, no tiene su lugar en el once garantizado, pero viene haciendo un buen torneo y podría ganarse un lugar. El jugador del PSG no pudo ni ir al banco contra Bolivia, por un golpe en un gemelo, pero hoy entrenaría a la par del plantel en el predio de Ezeiza, desde las 16.30.

Distinta es la evolución del Cuti Romero, titular para Scaloni, que tampoco estuvo en el partido que marcó el cierre de la fase de grupos por una distensión en su rodilla. El zaguero hace tareas de kinesiología y esperan contarlo para el sábado, aunque en principio llegaría con lo justo.

Ecuador, con dos jugadores en duda para jugar con Argentina

Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, espera por dos piezas clave: Enner Valencia, quien no terminó el partido con Brasil por una molestia muscular, y Moisés Caicedo. Ambos están muy complicados para enfrentar a Lionel Messi y compañía, el sábado desde las 22.

Las palabras de Scaloni luego del partido de Argentina