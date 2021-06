Triunfazo de Julián Santero en el Turismo Carretera de San Nicolás

El mendocino Julián Santero (Ford) se adjudicó esta tarde la final del Turismo Carretera en el autódromo de la ciudad bonaerense de San Nicolás, en el marco de la sexta fecha de la máxima categoría automovilística local.





El piloto del equipo de Memo Corse alcanzó su quinto triunfo en 50 presentaciones en la categoría, luego de aventajar en la largada al vigente campeón, el entrerriano Mariano Werner (Ford).



El tiempo del ganador, al cabo de las 20 vueltas de la exigencia, resultó de 29m. 48s. 045/1000, a un promedio de 159, 419 kilómetros por hora, según consignó el sitio oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

¡Ganó Santero! El mendocino se queda con la 6º fecha del Turismo Carretera disputada en San Nicolás.



@JulianSantero

@MWernerOK

@maurilambiris6



Reviví las #CarrerasArgentinas en https://t.co/JIh8DXpAEb





Precisamente, el piloto paranaense, que había arrancado en la pole position, quedó segundo, a 468 milésimas.



Y para ratificar el dominio de la marca del óvalo, el uruguayo Mauricio Lambiris concluyó en la tercera colocación, a 2s. 635/1000.



El loberense Jonatan Castellano (Dodge) se ubicó cuarto, a 3s. 529/1000, mientras que el sáltense Juan Pablo Gianini (Ford) concluyó quinto, a 4s. 065/1000.



El platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), ex Fórmula 1 en las temporadas 2000-2001, se ubicó sexto, a más de 7 segundos.



El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), cuatro veces campeón de Turismo Carretera, llegó séptimo a 7s. 464/1000, mientras que el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) concluyó octavo, a 8s. 164/1000



El uruguayo Marcos Landa y el tandilense Leonel Pernía, ambos con sendos Torino, se situaron noveno y décimo, respectivamente, para completar los clasificados en el denominado "Top ten".



"Se dio una muy linda carrera. Mariano (Werner) estuvo a punto de superarme en algunas ocasiones, yo estuve al límite de perderlo en otras, y fue una terrible maniobra la que me salió para pasar al frente. Fue todo improvisado y pude aprovechar todas las situaciones", dijo Santero.



"Después me defendí como pude y fue extremadamente difícil ganarle a Mariano, pero lo logré. No éramos los candidatos y pudimos festejar", agregó el ganador.



La actividad en el trazado bonaerense de 3.960 metros de cuerda se inició con dos horas de demora, al menos, por una intensa niebla que complicó la visibilidad de los pilotos para largar las respectivas series.



Las mangas de la mañana-mediodía fueron ganadas por Werner, Santero y Lambiris, todos con Ford.



Con estos resultados, el arrecifeño Canapino sigue al frente del torneo con 213 puntos, escoltado por Luis José Di Palma, también nacido en Arrecifes, con 178. Más atrás se escalonan Werner, con 174,5; Lambiris con 164,5; Gianini con 163; Castellano con 161; Santero con 155,5 y Landa con 153.



La próxima cita de la categoría será el domingo 11 de julio en el autódromo de Concordia.