Vuelve un jugador a River y el Millo suma su primer refuerzo

River tuvo que trabajar arduamente para destrabar la salida de Enzo Fernández de Defensa y Justicia. Pero finalmente, Marcelo Gallardo lo tendrá entre sus filas. Tras el entrenamiento de este jueves en el Halcón, el jugador se despidió de sus compañeros y ya el viernes se unirá al plantel del Millonario que por la noche viajará a Estados Unidos para realizar la pretemporada.

El deseo del volante es jugar en el Millo.

Tengo el sueño y el deseo de jugar en River, quiero eso. Estoy esperando para saber qué va a pasar. No hablé con Gallardo, pero Francescoli me dijo que iba a estar en la lista de la pretemporada”, había contado hace unos días el futbolista de 20 años. Su voluntad era volver al Millonario. Pero la traba era el préstamo en Defensa hasta fin de año, y desde Varela para dejarlo salir pretendían un resarcimiento económico o algún jugador a cambio.

Quien se fue sin minutos en Primera vuelve como campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa con el Halcón. Las dirigencias anunciaron su regreso a Núñez, pero aún no se acordó si otro futbolista pasará a Defensa a préstamo o si habrá un dinero acordado que deberá pagar River. Esto se definirá en las próximas horas, pero por lo que se sabe los futbolistas que podía ofrecerle a cambio a Defensa no cumplen las expectativas de Beccacece y, más allá de los rumores de Rollheiser y Simón, de momento no habrá futbolistas a cambio.

El mediocampista viajará a Estados Unidos con el plantel, en el chárter que pondrá el club para no romper la burbuja sanitaria para tratar de evitar nuevos casos de Covid-19. Gallardo podrá contar con Fernández para un semestre que tendrá como principal objetivo la fase final de la Copa Libertadores.

Los amistosos de River en la pretemporada en Estados Unidos

El Millonario disputará tres partidos preparatorios durante su pretemporada: el domingo 27 de junio jugará conta América de Cali en Miami y luego tendrá dos encuentros contra Barcelona de Ecuador, equipo que ganó la zona que compartió con Boca en la Copa Libertadores. Ambos serán en Orlando, el primero el miércoles 30 de junio y el segundo el domingo 4 de julio.