La frase de un reconocido motorista que generó polémica en el Turismo Carretera

Carlos Alberto Laboritto es uno de los preparadores más reconocidos por el ambiente tuerca nacional. El popular Johnny supo ganar varias coronas en el Turismo Carretera y apareció en escena en la previa de la fecha que se disputará en San Nicolás. Habló de todo y con apenas una frase, generó debate ya que puso en tela de juicio la capacidad de sus jóvenes colegas.

"Hoy en día un motor de TC lo puede armar cualquiera. Un tipo que tenga noción y que pueda trabajar lo va a poder hacer. Hoy es más fácil, antes no lo era porque si no tenías ideas de lo que era un árbol de levas no lo ibas a poder desarrollar. Habías muchas más cosas para trabajar, donde un preparador se podía lucir", dijo en el programa Escudería Carburando.

Y agregó: “Actualmente no puedo juzgar, pero no sé qué harían si tuvieran que ser preparadores de todas las partes que hoy no podemos tocar. No conozco las habilidades de cada uno, pero sé que con los multiválvulas es más fácil porque hay muchas cosas que están hechas y no se pueden modificar. Hoy tenés que armar bien, pero no desarrollar. Esto hace que todo sea muy distinto".

"Las ganas de trabajar en los motores no se me han ido, pero ya dejó de ser tan importante lo que vos hagas. Si bien es primordial lo que haces, no podes desarrollar una leva o una tapa y no se puede hacer mucho en los múltiples o los carburadores. Hay muy pocas cosas para poder tocar, que era lo que nos gustaba a los motoristas, innovar y hacer elementos nuevos", cerró.